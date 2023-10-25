На войне погиб доброволец из Румынии: через год выучил украинский и нашел здесь свою любовь

На фронте в Украине погиб 27-летний боец Иностранного легиона Рудольф Виттман. Он был гражданином Румынии, однако после начала полномасштабного вторжения решил поехать защищать Украину.

Его друзья передают, что он не мог смотреть на несправедливость в соседней стране. Теперь его семья ждет возвращения тела.

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Потеря Украины и Румынии

На войне в Украине погиб доброволец из Румынии Рудольф Виттман, которому было 27 лет. Он родился и провел детство в городе Арад, расположенном в румынском регионе Трансильвания. Человек был трансильванским венгром и учился в венгерскоязычной школе в Арадском уезде.

МИД Румынии официально подтвердил смерть гражданина на фронте. Известно, что Рудольф до нескольких лет был частью французского Интернационального легиона, но после полномасштабного вторжения России уехал защищать Украину. Его друзья утверждают, что он "не мог пассивно наблюдать такую несправедливость".

Близкие к Рудольфу люди рассказывают, что через год мужчина выучил украинский язык. Также он нашел в Украине любовь – его девушка Иванна поделилась своими переживаниями в соцсетях и выложила несколько фотографий с военным.

Иностранец, приехавший в Украину воевать за Украину, защищать мою страну, и стал для меня обороной, опорой и поддержкой. Человек с невероятным сердцем, искренней душой и с невероятной добротой,

– написала она.

Рудольф решил стать на защиту чужой страны / Иванна Петрасюк

Трагические потери Украины в войне