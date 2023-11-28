Сотня "Белые демоны" показала руки военных после суток дежурства на позициях

Украинские военные ведут оборону в сверхсложных условиях. Постоянные штурмы врага не дают защитникам отдохнуть ни на минуту. Погодные условия лишь усугубили ситуацию, но наши защитники не дают шанса врагу и делают все ради победы Украины.

Бойцы 2-й сотни "Белые Демоны" батальона Карпатская Сечь имени Олега Куцина показали, как выглядят их руки после суток дежурства на передовых позициях.

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В батальоне отметили, что сейчас нашим военным кроме россиян донимают погодные условия и грызуны.

Руки ребят после суток дежурства на позициях. Кроме плотных обстрелов надоедают дожди, холод и мыши.

Надвигается наша третья фронтовая зима,

– подписали фото военные.



Руки военного на передовой / Фото пресс-службы батальона "Сотня Белые демоны"



Военные ведут борьбу против врага в сверхсложных условиях / Фото прессслужбы батальона "Сотня Белые демоны"



Руки бойцов после суток дежурства на позициях / Фото пресс-службы батальона "Сотня Белые демоны"



О личном комфорте на войне речь не идет / Фото прессслужбы батальона "Сотня Белые демоны"

Ситуация на фронте: главное по состоянию на сейчас