СБУ задержала гендиректора авиакомпании, который во время военного положения не вернул 10 вертолетов

Авиакомпания не вернула 10 вертолетов украинской воинской части. По условиям аренды это должно произойти во время военного положения.

СБУ уже задержала гендиректора частной компании в Киеве. Ему уже официально сообщили о подозрении в преступлении, передает СБУ 29 июня.

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Авиакомпания не вернула арендованные вертолеты

Общая стоимость вертолетов составляет 500 тысяч долларов.

Служба безопасности Украины задержала в Киеве генерального директора одной из частных авиакомпаний. Он проигнорировал требования военного времени и не вернул в госсобственность арендованные вертолеты общей стоимостью почти полмиллиона долларов США.

– говорится в сообщении.

Сейчас авиатехника находится в Африке. Хотя ее должны были использовать нацгвардейцы, выполняя боевые задания и защищая Украину.

Известно, что владелец компании зарабатывал десятки миллионов гривен, используя эти вертолеты.

Какие были условия аренды между воинской частью и авиакомпанией

В 2002 году одна из воинских частей передала 9 многофункциональных вертолетов Ми-8МТ и один Ми-8МТВ в аренду частной компании.

Фирма должна была вернуть военным самолеты в условиях введения военного положения. Однако гендиректор авиакомпании нарушил требования закона и оставил вертолеты за границей.

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