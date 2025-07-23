Руководители институтов предложат план действий, – Зеленский рассказал о совещании с правоохранителями

Владимир Зеленский рассказал о совещаниях с чиновниками и представителями правоохранительных органов. Он заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который должен усилить независимость антикоррупционных органов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение от 23 июля. Также президент подписал указ о сокращении бюрократических процедур и проведении немедленного аудита государственных расходов.

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Что заявил Зеленский 23 июля?

В среду, 23 июля, украинский президент собрал руководителей правоохранительных и антикоррупционных институтов на совещание. Они договорились, что предложат совместный план действий и конкретных шагов, которые могут укрепить силу права в Украине.

СБУ, НАБУ, САП, МВД, НАПК, ГБР, Генеральный прокурор Украины – мне было важно, чтобы каждый высказал свои аргументы. Важно, что они сказали друг другу то, что давно накопилось,

– заявил Зеленский.

По его словам, все услышали то, что говорят люди – в социальных сетях, друг другу, на улицах. "Это все не зря. Проанализировали все опасения, все аспекты того, что стоит изменить и что должно быть активизировано", – отметил президент.

Кроме того, он предложит законопроект, который "будет ответом и обеспечит силу системе правопорядка" – без российского влияния или вмешательства в деятельность органов правопорядка, с соблюдением нормы для независимости антикоррупционных институтов.

Это будет президентский законопроект, и мы реализуем это в рамках нашей стратегии трансформации государства,

– сказал Зеленский.

Также он подписал указ о сокращении бюрократических процедур и проведении немедленного аудита государственных расходов. В течение месяца президент ожидает от правительства результатов, чтобы направить максимум государственных ресурсов на оборону. Более того, готовятся шаги по дерегуляции, чтобы "дать больше свободы людям".

И останется самое главное – не потерять единство страны, закончить войну, остановить это российское зло и обеспечить Украине достойный мир, и именно так, как все мы это видим – полноправной частью Европы,

– подытожил гарант.