Руководители институтов предложат план действий, – Зеленский рассказал о совещании с правоохранителями
- Зеленский провел совещание с руководителями правоохранительных и антикоррупционных органов, где они договорились о разработке совместного плана действий.
- Президент внесет законопроект для усиления независимости антикоррупционных органов и подписал указ о сокращении бюрократических процедур.
Владимир Зеленский рассказал о совещаниях с чиновниками и представителями правоохранительных органов. Он заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который должен усилить независимость антикоррупционных органов.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение от 23 июля. Также президент подписал указ о сокращении бюрократических процедур и проведении немедленного аудита государственных расходов.
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Что заявил Зеленский 23 июля?
В среду, 23 июля, украинский президент собрал руководителей правоохранительных и антикоррупционных институтов на совещание. Они договорились, что предложат совместный план действий и конкретных шагов, которые могут укрепить силу права в Украине.
СБУ, НАБУ, САП, МВД, НАПК, ГБР, Генеральный прокурор Украины – мне было важно, чтобы каждый высказал свои аргументы. Важно, что они сказали друг другу то, что давно накопилось,
– заявил Зеленский.
По его словам, все услышали то, что говорят люди – в социальных сетях, друг другу, на улицах. "Это все не зря. Проанализировали все опасения, все аспекты того, что стоит изменить и что должно быть активизировано", – отметил президент.
Кроме того, он предложит законопроект, который "будет ответом и обеспечит силу системе правопорядка" – без российского влияния или вмешательства в деятельность органов правопорядка, с соблюдением нормы для независимости антикоррупционных институтов.
Это будет президентский законопроект, и мы реализуем это в рамках нашей стратегии трансформации государства,
– сказал Зеленский.
Также он подписал указ о сокращении бюрократических процедур и проведении немедленного аудита государственных расходов. В течение месяца президент ожидает от правительства результатов, чтобы направить максимум государственных ресурсов на оборону. Более того, готовятся шаги по дерегуляции, чтобы "дать больше свободы людям".
И останется самое главное – не потерять единство страны, закончить войну, остановить это российское зло и обеспечить Украине достойный мир, и именно так, как все мы это видим – полноправной частью Европы,
– подытожил гарант.