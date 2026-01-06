Руководителя одного из департаментов КГГА обвиняют в служебной халатности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост Михаила Будилова в фейсбуке.

Читайте также Мягкое наказание, – генпрокурор отреагировал на приговор Молочному, который насмерть сбил женщину

Киевская городская прокуратура обвинила меня в отсутствии инициативы по остановке работы Колеса обозрения на Подоле. И одновременно в декабре меня обвиняют в служебной халатности из-за "отсутствия инициативы". Театр абсурда,

– рассказал Михаил Будилов.

Также в посте он напомнил, что Колесо обозрения на столичном Подоле установили еще в 2017 году. Сделали это на основании распоряжения КГГА. Как отметил Михаил Будилов, произошло это за 6 лет до его назначения на должность.

В то же время представитель КГГА добавил, что за время его работы владелец Колеса обозрения неоднократно получал предписания от инспекторов, но демонтаж так и не сделал. В департаменте же нет ресурсов для этого, о чем официально сообщили столичную прокуратуру.

"В 2024 – 2025 годах инспекторы Департамент территориального контроля неоднократно вносили предписания владельцу с требованием осуществить демонтаж собственными силами. Для такого демонтажа необходимы: кран грузоподъемностью 100 тонн, допуск работников к высотным работам. Таких технических возможностей у Департамента нет, о чем письменно было сообщено Прокуратуру в 2024 году. В июне 2025 года Прокуратура Киева обратилась в Хозяйственный суд города Киева с иском к владельцу. Киевский городской совет привлечен в качестве третьей стороны", – пояснил Будилов.

Сейчас дело рассматривается в суде. Михаил Будилов отметил, что будет продолжать доказывать свою правоту и снятие обвинений.

К слову, по данным КГГА, с 2019 года против представителей городской власти прокуратура выдвинула более 1500 уголовных производств. Только 4 из них завершились судебными приговорами, которые вступили в законную силу.