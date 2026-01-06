Керівника одного з департаментів КМДА звинувачують у службовій недбалості. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пост Михайла Буділова у фейсбуці.

Київська міська прокуратура звинуватила мене у відсутності ініціативи щодо зупинення роботи Колеса огляду на Подолі. І водночас у грудні мене звинувачують у службовій недбалості через "відсутність ініціативи". Театр абсурду,

– розповів Михайло Буділов.

Також у дописі він нагадав, що Колесо огляду на столичному Подолі встановили ще у 2017 році. Зробили це на підставі розпорядження КМДА. Як наголосив Михайло Буділов, сталось це за 6 років до його призначення на посаду.

Водночас представник КМДА додав, що за час його роботи власник оглядового колеса неодноразово отримував приписи від інспекторів, але демонтаж так і не зробив. У департаменті ж немає ресурсів для цього, про що офіційно повідомили столичну прокуратуру.

"У 2024 – 2025 роках інспектори Департамент територіального контролю неодноразово вносили приписи власнику з вимогою здійснити демонтаж власними силами. Для такого демонтажу необхідні: кран вантажопідйомністю 100 тонн, допуск працівників до висотних робіт. Таких технічних можливостей у Департаменту немає, про що письмово було повідомлено Прокуратуру у 2024 році. У червні 2025 року Прокуратура Києва звернулася до Господарського суду міста Києва з позовом до власника. Київська міська рада залучена як третя сторона", – пояснив Буділов.

Наразі справу розглядають у суді. Михайло Буділов зазначив, що буде продовжувати доводити свою правоту і зняття обвинувачень.

До слова, за даними КМДА, з 2019 року проти представників міської влади прокуратура висунула понад 1500 кримінальних проваджень. Лише 4 з них завершились судовими вироками, які набули законної сили.