Руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого уволили, – нардеп

Долгое время звучали разговоры об увольнении главы правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого. Сейчас стало известно о том, что он больше не занимает свою должность.

Об этом поздно вечером 2 сентября сообщил народный депутат Ярослав Железняк. Соответствующую информацию также подтвердили источники СМИ. Заметим, что о подобном кадровом решении говорилось на недавней Ставке Верховного Главнокомандующего.

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Кудрицкого уволили с должности

Ну одного из наиболее адекватных людей по энергетике – руководителя Укрэнерго уволили. Сначала требование на ставке, затем перегнули Наблюдательный совет. Дальше 4 на 2 и все. Уволен Кудрицкий,

– написал нардеп.

По данным источников Суспильного, Кудрицкого уволили большинством голосов наблюдательного совета. Исполнять обязанности главы "Укрэнерго" будет заместитель председателя правления Алексей Брехт. Соответствующее решение об увольнении поддержали трое членов надзорного от государства.

Среди них – Юрий Токарский, Александр Баранюк, Юрий Бойко, а также один независимый – Роман Пионковский. Еще два независимых члена проголосовали против. Последний рабочий день Владимира Кудрицкого – 4 сентября.

Журналисты отмечают, что его решили уволить после Ставки, на которой присутствовал министр энергетики Герман Галущенко. После этого Кудрицкому поступило предложение об увольнении по собственному желанию, однако, по предварительной информации, он отказался.

Заметим, что Кудрицкий возглавлял "Укрэнерго" с 2020 года. Срок его полномочий должен был закончиться в августе 2025 года. К слову, на днях СМИ прогнозировали, что его уволят именно 2 сентября.