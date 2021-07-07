Руководителям подпольной тюрьмы "Изоляция" объявили о подозрении
7 июля 2021 , 22:49Читати новину українською
Источник:Офис генпрокурора
Организаторам подпольной тюрьмы "Изоляция" украинские правоохранители заочно объявили о подозрении. Им инкриминируют участие в военизированных формированиях, торговлю людьми, создание преступной организации и нарушение законов войны.
Правоохранители разоблачили двух боевиков, непосредственно причастных к пыткам в подпольной тюрьме в оккупированном Донецке.
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Боевикам сообщили о подозрении
Руководителям и организаторам "Изоляции" заочно сообщили о подозрении. Им инкриминируют сразу несколько преступлений:
- участие в не предусмотренных законом военизированных формированиях,
- торговлю людьми,
- создание преступной организации,
- нарушение законов и обычаев войны, а именно жестокое обращение с гражданским населением.
Детали организации работы подпольной тюрьмы
- По информации следствия, с 2014 года житель поселка Зуевка Донецкой области, который ранее служил во французском Иностранном Легионе и принимал участие в боевых действиях в Сирии, занял должность "руководителя центра спецопераций "министерства государственной безопасности ДНР".
- Со своим заместителем – бывшим предпринимателем – по указанию кураторов из России организовал в Донецке на территории бывшего завода изоляционных материалов подпольную тюрьму.
- Подозреваемые принимают активное участие в незаконном заключении пленных военных ВСУ и гражданских, у которых активная проукраинская позиция. Вместе с подчиненными они применяют к задержанным пытки, жестоко издеваются над ними, пытают электрическим током, лишают пищи и воды и удерживают в нечеловеческих условиях.
- В Офисе генпрокурора отметили, что такие действия нарушают международное законодательство.