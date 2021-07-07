Руководителям подпольной тюрьмы "Изоляция" объявили о подозрении

7 июля 2021 , 22:49
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Источник:

Офис генпрокурора

Организаторам подпольной тюрьмы "Изоляция" украинские правоохранители заочно объявили о подозрении. Им инкриминируют участие в военизированных формированиях, торговлю людьми, создание преступной организации и нарушение законов войны.

Правоохранители разоблачили двух боевиков, непосредственно причастных к пыткам в подпольной тюрьме в оккупированном Донецке.

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Боевикам сообщили о подозрении

Руководителям и организаторам "Изоляции" заочно сообщили о подозрении. Им инкриминируют сразу несколько преступлений:

  • участие в не предусмотренных законом военизированных формированиях,
  • торговлю людьми,
  • создание преступной организации,
  • нарушение законов и обычаев войны, а именно жестокое обращение с гражданским населением.

Детали организации работы подпольной тюрьмы

  • По информации следствия, с 2014 года житель поселка Зуевка Донецкой области, который ранее служил во французском Иностранном Легионе и принимал участие в боевых действиях в Сирии, занял должность "руководителя центра спецопераций "министерства государственной безопасности ДНР".
  • Со своим заместителем – бывшим предпринимателем – по указанию кураторов из России организовал в Донецке на территории бывшего завода изоляционных материалов подпольную тюрьму.
  • Подозреваемые принимают активное участие в незаконном заключении пленных военных ВСУ и гражданских, у которых активная проукраинская позиция. Вместе с подчиненными они применяют к задержанным пытки, жестоко издеваются над ними, пытают электрическим током, лишают пищи и воды и удерживают в нечеловеческих условиях.
  • В Офисе генпрокурора отметили, что такие действия нарушают международное законодательство.
Справка. В целом украинские правоохранители сейчас заочно сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны на территории "Изоляции" 15 людям. Кроме того, удалось установить примерно 170 пострадавших.
Автор: Наталія Пристанська