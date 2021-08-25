Руководству армии, СБУ и Нацполиции предоставили новые звания: кому и какие

25 августа 2021 , 21:14
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Источник:

Офис Президента

Владимир Зеленский предоставил руководству Вооруженных сил, Службы безопасности, Нацполиции новые звания. В частности, среди них есть главнокомандующий ВСУ генерал-майор Валерий Залужный.

Зеленский подписал несколько указов, согласно которым руководство сразу пяти ведомств получило новые звания.

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В частности, указом № 424/2021 Президент присвоил главнокомандующему ВСУ генерал-майору Валерию Залужному звание генерал-лейтенанта.

Звания руководства ВСУ и СБУ

  • начальник Генерального штаба ВСУ генерал-майор Сергей Шаптала получил звание генерал-лейтенанта;
  • командующий десантно-штурмовыми войсками Украины полковник Максим Миргородский – бригадного генерала;
  • командующий медицинскими силами ВСУ полковник медицинской службы Татьяна Остащенко – бригадного генерала;
  • начальник Главного управления разведки Минобороны полковник Кирилл Буданов – бригадного генерала.

Звания руководства СБУ

  • начальник управления СБУ в Херсонской области полковник Сергей Криворучко получил звание бригадного генерала;
  • начальник Центра специальных операций по борьбе с терроризмом СБУ полковник Сергей Дусик – бригадного генерала.

Новые звания в Нацполиции, Нацгвардии и ГСЧС

  • председатель Нацполиции генерал полиции первого ранга Игорь Клименко – генерала полиции первого ранга;
  • начальник Главного управления Нацполиции в Киеве полковник полиции Иван Выговский – генерала полиции третьего ранга;
  • первый заместитель директора департамента службы – начальник управления гражданской безопасности Главного управления Нацгвардии полковник Вадим Бидненко – бригадного генерала;
  • первый заместитель директора департамента персонала – начальник управления кадровой работы Главного управления Нацгвардии полковник Юрий Посмитный – бригадного генерала;
  • начальник Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины полковник Валерий Вавринюк – бригадного генерала.
Обратите внимание! Также Зеленский своим указом назначил Всеволода Ченцова представителем Украины при Евросоюзе и Европейском сообществе по атомной энергии. Ранее президент уволил дипломата с должности посла в Нидерландах.
Автор: Наталія Пристанська