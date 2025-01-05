Кандидат в президенты Румынии от партий власти приостановил предвыборную кампанию

Кандидат в президенты Румынии Крин Антонеску, которого поддержали три партии правительственной коалиции, приостановил предвыборную кампанию. В то же время политик не снял свою кандидатуру.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Digi24. Отмечается, что сначала коалиция неофициально выдвинула Антонеску кандидатом, но впоследствии отдельные политики говорили ему, что не уверены в его кандидатуре.

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Почему Антонеску приостановил предвыборную кампанию

Крин Антонеску аргументировал свое решение тем, что окончательная дата выборов еще не назначена, а также коалиция до сих пор единодушно не одобрила его кандидатуру.

Я не отзываю свою кандидатуру, я не отступаю, я взял на себя все, что это означает, все трудности и весь путь, и я готов пройти его до конца в любое время,

– объяснил политик.

Он подчеркнул, что ждет от правительства Румынии "ответственного поведения". По его словам, речь идет не только о назначении даты следующих выборов президента, но и объяснения того, что произошло в Румынии с отменой первого тура голосования.

Напомним, ранее Конституционный суд Румынии отменил результаты уже проведенного первого тура выборов. В заявлении суда было указано, что процедуры свободных выборов не были соблюдены. Также расследование показало, что избирательная кампания пророссийского кандидата Келина Джорджеску получила поддержку из-за рубежа, в частности через соцсеть TikTok, что вызвало волну протестов и беспокойство относительно демократии в стране.

Позже журналисты сообщали, что в Румынии назначили дату повторных выборов президента страны. Отмечалось, что первый тур выборов назначили на 23 марта 2025 года, а второй тур состоится 6 апреля, однако официально дата еще не была утверждена.