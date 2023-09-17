В Румынии бронемашина НАТО врезалась в забор: что привело к ДТП

По возвращении с учений солдаты НАТО едва не снесли частный жилой дом в Румынии. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в уезде Ковасна в центральной части Румынии утром 17 сентября. Из-за этой аварии движение на дороге было заблокировано на десятки минут.

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Подробности ДТП в Румынии

Солдаты НАТО возвращались с учений и двигались в составе колонны в сторону села Чинка. В какой-то момент бронемашина съехала с дороги, снесла забор на обочине и оказалась во дворе частного дома. После этого военные начали расследование.

Позже водитель военной техники объяснил, что он съехал на обочину для того, чтобы избежать столкновения с автомобилем. По его словам, гражданский автомобиль пытался обогнать бронемашину на противоположной стороне дороги.

Место ДТП в уезде Ковасна: видео Digi24

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