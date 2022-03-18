Румыния заблокировала счета российского "Аэрофлота"

Власти Румынии заблокировали банковские счета представителей крупнейшего российского государственного авиаперевозчика "Аэрофлота".

Соответствующее решение появилось на официальном сайте Monitorul Oficial 17 марта, как реакция на агрессию против Украины. В частности, заблокируют три счета компании в Райффайзен Банке.

Обратите внимание Путин со своими миллиардами сидит в виллах, пока россияне выстаивают огромные очереди в банкоматы

Ограничительные меры связаны с действиями, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины,

– обосновали власти Румынии.

Кроме того, руководящие должности в представительстве "Аэрофлота" в Румынии занимают:

Виталий Савельев – министр транспорта России и бывший президент Аэрофлота;

Михаил Полубояринов – генеральный директор "Аэрофлота";

Сергей Чемезов – приближенный к Путину бизнесмен и член руководства "Аэрофлота".

Все эти лица попали в санкционный перечень ЕС.

Новые санкции

Япония расширила санкции на 15 представителей министерств и 9 госкомпаний и организаций России.

Более 80% банковских активов России сейчас под санкциями Австралии.

Новая же Зеландия ввела персональные санкции против Путина и его окружения.

Важно – Новые экономические реформы от Зеленского: смотрите видео