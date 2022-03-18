Румыния заблокировала счета российского "Аэрофлота"

18 марта 2022 , 10:37
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Источник:

vesti.az

Власти Румынии заблокировали банковские счета представителей крупнейшего российского государственного авиаперевозчика "Аэрофлота".

Соответствующее решение появилось на официальном сайте Monitorul Oficial 17 марта, как реакция на агрессию против Украины. В частности, заблокируют три счета компании в Райффайзен Банке.

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Ограничительные меры связаны с действиями, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины,
– обосновали власти Румынии.

Кроме того, руководящие должности в представительстве "Аэрофлота" в Румынии занимают:

  • Виталий Савельев – министр транспорта России и бывший президент Аэрофлота;
  • Михаил Полубояринов – генеральный директор "Аэрофлота";
  • Сергей Чемезов – приближенный к Путину бизнесмен и член руководства "Аэрофлота".
  • Все эти лица попали в санкционный перечень ЕС.

Новые санкции

  • Япония расширила санкции на 15 представителей министерств и 9 госкомпаний и организаций России.
  • Более 80% банковских активов России сейчас под санкциями Австралии.
  • Новая же Зеландия ввела персональные санкции против Путина и его окружения.

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Автор: Юлія Поскробок