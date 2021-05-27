Румынские пограничники нашли в грузовике из Украины тысячи пистолетов

В Румынии пограничники остановили грузовик, который ехал из Украины. В машине обнаружили большое количество оружия. В частности, несколько тысяч пистолетів.
Пограничная полиция в Исакчи обнаружила аж 143 ящика с оружием. Об этом заявил министр внутренних дел Румынии Лючиан Боде.
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Рекордное количество контрабанды
В ящиках лежали 2850 новых пистолетов с патронами. Оружие спрятали в грузовике с мебелью. Управлял авто украинец.
Глава МИД Румынии отметил, что это "рекордный захват" контрабандного оружия.
Последние инциденты с контрабандой
- На границе с Румынией 13 мая буковинец хотел пересечь пункт пропуска с тортом "Наполеон". Однако "вкусность" он начинил пачками контрабандных сигарет. Вместил аж 79 пачек.
- Пограничники 17 мая на судне, которое прибыло в Николаев, обнаружили тонны контрабанды. Корабль был загружен цементом, под которым спрятали драгоценный товар. Там было все: обувь, спортивные костюмы, купальники, духи, автозапчасти и тому подобное. Выгрузка контрабанды длилась не менее 3 суток.
- В аэропорту "Борисполь" задержали иностранца из Латинской Америки, который перевозил кокаин на сумму 11,5 миллионов гривен. Всего было 2,8 килограмма незаконного вещества.
- Житель Житомира пытался перевезти в Польшу марихуану и галлюциногенные грибы. Однако не получилось, их нашел служебный пес.