Румынские пограничники нашли в грузовике из Украины тысячи пистолетов

27 мая 2021 , 14:05
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Источник:

HotNews.ro

В Румынии пограничники остановили грузовик, который ехал из Украины. В машине обнаружили большое количество оружия. В частности, несколько тысяч пистолетів.

Пограничная полиция в Исакчи обнаружила аж 143 ящика с оружием. Об этом заявил министр внутренних дел Румынии Лючиан Боде.

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Рекордное количество контрабанды

В ящиках лежали 2850 новых пистолетов с патронами. Оружие спрятали в грузовике с мебелью. Управлял авто украинец.

Глава МИД Румынии отметил, что это "рекордный захват" контрабандного оружия.

Последние инциденты с контрабандой

  • На границе с Румынией 13 мая буковинец хотел пересечь пункт пропуска с тортом "Наполеон". Однако "вкусность" он начинил пачками контрабандных сигарет. Вместил аж 79 пачек.
  • Пограничники 17 мая на судне, которое прибыло в Николаев, обнаружили тонны контрабанды. Корабль был загружен цементом, под которым спрятали драгоценный товар. Там было все: обувь, спортивные костюмы, купальники, духи, автозапчасти и тому подобное. Выгрузка контрабанды длилась не менее 3 суток.
  • В аэропорту "Борисполь" задержали иностранца из Латинской Америки, который перевозил кокаин на сумму 11,5 миллионов гривен. Всего было 2,8 килограмма незаконного вещества.
  • Житель Житомира пытался перевезти в Польшу марихуану и галлюциногенные грибы. Однако не получилось, их нашел служебный пес.
Автор: Ольга Музика