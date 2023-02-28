В сети распространяют видео "движения румынских войск к границе с Молдовой": что говорят в Бухаресте

28 февраля 2023, 19:12
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Источник:

Европа Libera Румыния

В сети активно распространяют видео того, как румынские войска якобы движутся к границе с Молдовой. Официальный Бухарест данные опровергает.

В Минобороны Румынии подчеркнули, что распространяемое видео – часть кампании фейковых новостей. Кремль приступил к ней после 24 февраля.

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Напоминаем всем, что правдивость такой сенсационной и панической информации лучше всего проверить с помощью официальных источников,
– говорится в сообщении.

Важно! WizzAir – венгерский лоукостер – официально сообщил, что отменяет все рейсы в Молдову. Рейсы в Кишинев приостановят с 14 марта. В сообщении отметили: Wizz Air внимательно следит за ситуацией в Молдове, а также – поддерживает контакты с различными местными и международными органами власти.

Санду пригласила Байдена в Молдову

  • Владимир Зеленский сообщил, что Россия хочет разрушить политический порядок в Молдове. Украинская разведка перехватила план того, как Кремль собирается "сломить Молдову".
  • На фоне новостей о том, что Россия планирует переворот в Молдове, президент страны Майя Санду пригласила Джо Байдена в страну. Санду рассказала президенту США, что молдаване хотят оставаться частью свободного мира. Они хотят жить безопасно и воплотить свою мечту о вступлении в ЕС.

Автор: Мар'яна Бекало