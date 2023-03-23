Брат в "ДНР", отец – миллионер: почему заместителя главы таможни Черкасского все еще не уволили?

С момента восстановления нашим государством Независимости таможня была той структурой, где крутятся миллиарды гривен. И миллиарды проплывают мимо таможни. Поэтому ни для кого не стало удивлением, что в начале февраля руководство Государственной таможенной службы уволили. Только заместитель председателя структуры Руслан Черкасский был всего лишь отстранен от должности.

Известно, что во власти чиновник уже не первое десятилетие. О нем в сети можно найти немало информации, которая должна заинтересовать правоохранителей. Собственно, 17 марта так и произошло: НАПК обнародовала сообщение о том, что Руслан Черкасский владеет активами сомнительного происхождения на сумму более 150 тысяч долларов. Их чиновник задекларировал как "подарок от отца-пенсионера". Однако уверяем: это далеко не все, что нужно знать о Черкасском. Больше – в материале 24 Канала.

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Почему Черкасского не уволили

Начать следует с того, что февральская отставка и.о. главы Гостаможслужбы Вячеслава Демченко и его первого заместителя Александра Щуцкого ни для кого не стала удивлением. Вместе с тем не многие обратили внимание, что другого заместителя Демченко – Руслана Черкасского – лишь отстранили, хотя его персона, бесспорно, достойна внимания.

В распоряжении Кабинета Министров от 1 февраля 2023 речь идет об открытии дисциплинарного производства против Руслана Черкасского. Собственно, как писали СМИ, в тот момент, когда коллеги заместителя председателя Гостаможслужбы подавали в отставку, он решил пойти на больничный.

Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы осуществить соответствующее дисциплинарное производство до 1 марта 2023 года и о результатах проинформировать Кабинет Министров Украины,

– также говорится в сообщении правительства.

Вместе с тем по состоянию на 22 марта информация о результатах этого расследования для широкой общественности не известна. Журналисты 24 Канала решить отправить запрос в Кабмин с просьбой пролить свет на эту ситуацию, однако ответ, как ни странно, был "в пределах компетенций" – то есть ничего нового из него не узнаешь. Только то, что и так было известно.

Ответ Кабмина на запрос по поводу руководства таможни / 24 Канал

Собственно, нет официального и однозначного ответа на вопрос, почему Черкасского не уволили сразу и результаты расследования в отношении его "дисциплинарных нарушений" не обнародованы до сих пор. Однако все же очевидно, что в этой истории не все так просто – есть все основания полагать, что Черкасский, вероятно, имеет отношение к схемам в Гостаможслужбе.

Чтобы прояснить этот вопрос, мы обращались в разные госструктуры, в частности, в таможню и Кабмин. Однако ни разговоры с сотрудниками Гостаможслужбы, ни пресс-службой правительства не принесли результата. В большинстве своем на все вопросы был один ответ: "Это не в нашей компетенции". Чтобы убедиться в этом, вы можете послушать записи телефонных разговоров, приведенные ниже на видео.

Попытки выяснить информацию по Черкасскому у официальных источников: видео 24 Канала

Не Черкасский, а – черновицкий

По информации народного депутата Ярослава Железняка, поехал чиновник "на лечение" не куда-то, а в Черновцы. Связь между Русланом Черкасским и этим регионом достаточно очевидна, хотя все же она базируется на догадках и логических умозаключениях. Связывают чиновника Гостаможслужбы с нынешним главой Буковинской таможни Михаилом Товтом.

Чиновники знакомы уже не первый год:

оба были помощниками народных депутатов от "Партии регионов" (Черкасский – Игоря Зварыча, а Товт – Виктора Балоги);

оба работали на Энергетической таможне – в органе, специализирующемся на таможенном контроле энергоносителей (Черкасский – в 2010–2011 годах; Товт – в 2019–2021 годах);

оба строили карьеру на таможне все эти годы и, очевидно, знали, что государственный бюджет недополучает миллиарды денег от Гостаможслужбы.

ГБР и СБУ сделали совместное заявление о начале обысков по всей вертикали таможни. В сообщении говорится также о том, что госбюджет недополучал ежемесячно доиз-за теневых сделок в Гостаможслужбе.

Кроме того, заметим, что тот же Железняк (который, кстати, также является первым заместителем председателя комитета по финансам, налоговой и таможенной политике) – утверждал, что Черкасский – это корень проблем на таможне.

Если вы увидите на каких таможнях это проводится (обыски – 24 Канал)… И там действительно есть коррупция – это факт. Это Закарпатская, Черновицкая, Львовская, Киевская таможни. А спросим, кто же курировал эти таможни? Всеми ими руководил Черкасский, который был заместителем главы таможни. Но по факту "теневым смотрящим по всем потокам". И, как ни странно, его не уволили. Он находится на больничном, прекрасно себя чувствует и хочет возобновляться,

– сказал нардеп.

В то же время он вспомнил, что Черкасский ведет, вероятно, незаконную деятельность со времен президентства Виктора Януковича. И за это время разжился, в частности, недвижимостью в Объединенных Арабских Эмиратах.

Общий рабочий стаж Черкасского около 32 лет, из них почти 31 год – стаж государственной службы:

с июля 1993 по сентябрь 2005 года он работал на инспекторских и руководящих должностях в Донецкой и Донбасской региональной таможнях;

с августа 2006 по январь 2008 года – занимал должность первого заместителя Главы Гостаможслужбы Украины;

с мая 2008 по март 2010 года – являлся руководителем Департамента по вопросам экономической, социальной и экологической безопасности Аппарата Совета национальной безопасности и обороны;

с 2010 по 2011 год – возглавлял Энергетическую региональную таможню Гостаможслужбы;

после этого он работал в Государственной налоговой службе, МВД, Службе внешней разведки и являлся помощником-консультантом народного депутата;

с января 2019 по июнь 2020 года – возглавлял Киевскую таможню ГФС;

с июня 2020 по январь 2021 года – был заместителем начальника Киевской таможни Гостаможслужбы.

ОАЭ и сигареты

Следует сказать, что за время пребывания на руководящих должностях в госорганах Черкасский научился очень хорошо заметать следы, поэтому фактически его ни в чем прямо обвинить невозможно. Однако если все же погружаться в эту историю глубже – можно найти связь между Черкасским и бизнесменом Виталием Киро, владеющим в ОАЭ недвижимостью и заработавшим миллионы на контрабанде сигарет.

Собственно, Киро управляет компанией VK Tobacco. В реестрах ОАЭ можно найти подтверждение тому, что власти этой страны выдавали сертификаты на продукцию VK Tobacco в 2019 и 2020 годах. Следует сказать, что эта фирма является одним из главных клиентов "Юнайтед Табако" (скандального табачного предприятия в Желтых Водах). Подтверждение этому – данные ресурса ImportGenius, отслеживающего импорт и экспорт украинских компаний с мировыми партнерами.



Компания VK Tobacco в реестрах ОАЭ / Скриншот с сайта Министерства юстиции

Можно проследить опосредованную связь между Черкасским и Киро, однако ее достаточно, чтобы сделать вывод, что мужчины между собой знакомы и крутятся в одних "коррупционных кругах". Итак, известно следующее:

до 2014 года нынешний заместитель главы Гостаможслужбы был помощником на платной основе народного депутата Безбаха Якова Яковлевича; тот продолжительное время работал в заводоуправлении специалистом по социальным вопросам ОАО "Интерпайп НТЗ" (с 2006 до 2010 года), а впоследствии стал помощником председателя правления "Интерпайп НТЗ" по социальным вопросам; эта компания упоминается в расследовании "Украинской правды" как предприятие, через которое, в частности, выводили средства в теневой оборот, и относится к группе, в которой есть компания "Иршанский ГОК"; в свою очередь это предприятие является филиалом АО "Объединенная Горно-Химическая Компания", упоминаемым уже в расследовании журналистов "Схем" о незаконном табачном бизнесе под крылом "Народного фронта" и "Юнайтед Табако".

Проще говоря, логическая цепочка такова: Черкасский – Безбах – ОАО "Интерпайп НТЗ" – "Юнайтед Табако" – VK Tobacco – Киро.



Связь между Юнайтед Табако и ОАО "Интерпайп НТЗ" / Скриншот 24 Канала / Схема создана с помощью сервиса YouControl

Как отмечает немало источников, много лет назад Черкасский и Киро стали бизнес-партнерами, вероятно, завладев оборудованием для изготовления сигарет, незаконно прибывшим в Украину в Одесский порт (впоследствии его задним числом оформили как уничтоженное). Пока Киро организовывал работу компании, Черкасский строил карьеру на таможне и, очевидно, занимался отладкой схем, позволяющих бесперебойную поставку сырья для производства сигарет.

Чем разжился Черкасский во времена "госслужбы"

Расследователи неоднократно заявляли, что, находясь на различных должностях в Государственной таможенной службе, Руслан Черкасский разжился недвижимостью в Объединенных Арабских Эмиратах. Собственно, речь идет о том, что на должностное лицо записаны две квартиры площадью в 74,2 м2 в ОАЭ. Одной из них Черкасский владеет на все 100%, а другой – на 50% (еще 50% недвижимости принадлежит Виталию Киро). Подтверждение этому нашел Центр внешнеполитических исследований OPAD.

Доказательства наличия у Черкасского недвижимости в ОАЭ / Данные OPAD

Также 24 Каналу удалось по данным из Государственного реестра прав на недвижимое имущество подтвердить, что Руслан Черкасский владеет трехкомнатной квартирой в Киеве на улице Дмитровской, площадью в 99 м2 и стоимостью более миллиона гривен. Договор купли-продажи оформлен 2 ноября 2011 – то есть за день до того, как Черкасский стал помощником главы Государственной налоговой службы, оставив должность главы региональной Энергетической таможни.

Квартира Черкасского в Киеве / Данные 24 Канала из реестра прав собственности на недвижимое имущество

Вместе с тем, председатель правления Центра конституционного моделирования Геннадий Друзенко в своем фейсбуке отмечал, что Черкасский как человек, "ни дня не работавший в бизнесе", катается на Bentley и Land Cruiser. Важно, что действительно Bentley continental GT 2018 выпуска (KA2239CE) нам удалось найти в реестре МВД – в сети есть даже фотография Черкасского, где он сидит в этом автомобиле.



Черкасский в Bentley / Фото из соцсетей

Однако Land Cruiser 200 (АI2914HO) нет в реестрах. Хотя на этом автомобиле замечали, вероятно, гражданскую жену Черкасского – Трифонову Марию Викторовну. Кстати, она владеет клиникой эстетической косметологии Tryfonova MD.

Вероятно, гражданская жена Черкасского в Land Cruiser / Фото из соцсетей

Все же может показаться, что это все слишком скромно для заместителя главы таможни, однако следует упомянуть, что у Черкасского есть родной брат Валерий, на которого оформлено несколько квартир на улице Старонаводницкой в Печерском районе Киева, а также дом площадью почти в 350 м2 на улице Петра Радченко. В нем, скорей всего, Руслан Черкасский проживает постоянно.

Наличие такой недвижимости 24 Каналу удалось подтвердить по регистрационному номеру учетной карточки налогоплательщика брата Черкасского и по данным из Государственного реестра прав на недвижимое имущество. Заметим, кроме того, на Валерия Черкасского записано 2 дома и квартира в Донецкой области (в частности, в самом временно оккупированном городе Донецке).

Что оформлено на родного брата Черкасского / Данные 24 Канала из Госрестра недвижимости

Какая недвижимость записана на брата Черкасского / Данные из РНУКНП по государственным реестрам / Скриншот 24 Канала с сайта сервиса YouControl (08.03.23)

Брат в "ДНР"

Поскольку мы уже упомянули о брате замглавы Гостаможслужбы, стоит о нем рассказать подробнее, ведь существуют все основания полагать, что он находится на территории оккупированной россиянами Донецкой области (в так называемой "ДНР"). Полное имя родного брата Черкасского – Черкасский Валерий Анатольевич. 26 апреля 2017 года он получил служебное удостоверение от так называемого "Государственного комитета по водному и рыбному хозяйству ДНР".



Доказательства того, что брат Черкасского получал удостоверение от оккупационных властей Донбасса / Скриншот 24 Канала (сделан 08.02.23)

Вместе с тем заметим, что в 2019 году, как пишет Геннадий Друзенко, брат Черкасского получил разрешение для перемещения лиц через линию разграничения в пределах Донецкой и Луганской областей якобы для посещения родственников (проверить это нам не удалось, поскольку доступ к соответствующему реестру был ограничен СБУ). Между тем известно точно, что Валерий Черкасский владеет автомобилем LEXUS RX 300 (2019 года выпуска), который стоит недешево.



У брата Черкасского есть элитное авто / Данные из РНУКНП из реестра МВД / Скриншот 24 Канала с сайта сервиса YouControl (08.03.23)

"Прыжок в последний вагон" и игнор от правоохранителей

Важно! На протяжении почти двух месяцев мы пытались связаться с Русланом Черкасским, чтобы он прокомментировал информацию о "брате в ДНР", связях с Виталием Киро и другом. Через личные контакты во влиятельных кругах мы пытались получить телефонный номер чиновника, однако нам не удалось этого сделать. Также мы писали на его личную почту, однако ответа не получили.

После этого возникает логический вопрос о том, как Черкасским не заинтересовались правоохранители за все эти годы. Следует сказать, что еще в мае 2021 года Центр внешнеполитических исследований OPAD нашел доказательства того, что оккупационные власти Донбасса выдали разрешения Валерию Черкасскому. Организация посылала соответствующее письмо СБУ, СНБО и НАБУ, однако, скорее всего, ответа на него не получила.

Активисты присылали письма правоохранителям по Черкасскому / Фото OPAD

Это дает основания утверждать, что Руслану Черкасскому за время работы на таможне удалось нарастить связи в различных силовых структурах. Кроме того, удалось фигуранту нашего материала и запрыгнуть в последний вагон и избежать проверки декларации.

Собственно, к началу полномасштабной войны в феврале 2022 года на сайте НАПК появилось сообщение о том, что в течение 120 дней правоохранители должны провести проверку деклараций Черкасского.

На основании сообщений о возможном недостоверном декларировании от граждан, журналистов и правоохранителей НАПК взяло в проверку декларации таких лиц, как Черкасский Руслан Анатольевич, являющийся заместителем Главы Государственной таможенной службы Украины,

– говорится в источнике.

Фактически чиновник был в руках антикоррупционных структур, однако из-за широкомасштабного вторжения ему удалось избежать этой проверки, после которой, очевидно, было бы немало интересного.

24 Канал направлял запрос в НАПК с просьбой сообщить о результатах этой проверки, однако в ответе говорилось, что "в период действия военного положения или состояния войны какие-либо проверки о своевременности и полноте представления каких-либо отчетов или документов отчетного характера уполномоченными органами не осуществляются".



Ответ НАПК о проверке Черкасского / 24 Канал

Обратите внимание! Через некоторое время после ответа НАПК на наш запрос на сайте Агенства появилось сообщение о "подарке" Черкасскому от отца-пенсионера в размере 150 тысяч долларов, о чем мы упоминали в начале материала. Важно, что это дело уже передано в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Не исключено, что уже в ближайшее время правительство примет решение об увольнении Руслана Черкасского. Однако не будем ничего утверждать – только надеемся, что справедливость наконец-то восторжествует.