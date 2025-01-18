Люди стояли на коленях: на Майдане попрощались с известным военным фотографом Русланом Ганущаком

За Украину отдают жизнь лучшие ее сыновья. Среди них известный военный журналист Руслан Ганущак, который добровольно вступил в ряды ВСУ.

12 января стало известно о гибели известного фотографа и телеоператора Руслана Ганущака из Ивано-Франковска. Он документировал войну с начала российского вторжения. Работы Ганущака транслировались не только украинскими, но и зарубежными телеканалами, передает 24 Канал.

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Прощание с Русланом Ганущаком

18 января в Киеве на Майдане Независимости состоялось прощание с Героем. Почтить память воина пришли родные, собратья и неравнодушные граждане.

Добровольца Руслана Ганущака провели в последний путь / Фото Валентина Полищук

Руслан Ганущак участвовал в Революции Достоинства.

В 2014 году он начал работать как военный оператор во время службы в батальоне "Азов". Руслан документировал преступления российских военных в Широкино, Гранитном, Бердянском, Лебединском и Марьинке.

Близкие оплакивают павшего бойца / Фото Валентины Полищук

В 2022 году, уже как боец 92-й механизированной бригады ВСУ, он продолжил освещать реалии войны.

Работы Ганущака о войне в Украине показывали в Великобритании и США / Фото Валентины Полищук

С павшим защитником пришли попрощаться неравнодушные граждане / Фото Валентина Полищук

В центре Киева люди на коленях провожали в последний путь Руслана Ганущака / Фото Валентины Полищук

На Крещатике водители выходили из автомобилей, чтобы отдать дань уважения Защитнику / Фото Валентины Полищук

Прощание с Русланом Ганущаком в Киеве / Фото Валентина Полищук для 24 Канала

Прощание с военным фотографом Русланом Ганущаком: видео "Радио Свобода"