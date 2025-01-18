12 січня стало відомо про загибель відомого фотографа і телеоператора Руслана Ганущака з Івано-Франківська. Він документував війну від початку російського вторгнення. Роботи Ганущака транслювалися не лише українськими, але й закордонними телеканалами, передає 24 Канал.

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Прощання з Русланом Ганущаком

18 січня у Києві на Майдані Незалежності відбулося прощання з Героєм. Віддати шану воїну прийшли рідні, побратими та небайдужі громадяни.

Добровольця Руслана Ганущака провели в останню путь / Фото Валентина Поліщук

Руслан Ганущак брав участь у Революції Гідності.

У 2014 році він почав працювати як воєнний оператор під час служби в батальйоні "Азов". Руслан документував злочини російських військових у Широкиному, Гранітному, Бердянському, Лебединському та Мар’їнці.

Близькі оплакують полеглого бійця / Фото Валентини Поліщук

У 2022 році, вже як боєць 92-ї механізованої бригади ЗСУ, він продовжив висвітлювати реалії війни.

Роботи Ганущака про війну в Україні показували у Британії та США / Фото Валентини Поліщук

Із полеглим захисником прийшли попрощатися небайдужі громадяни / Фото Валентина Поліщук

У центрі Києва люди навколішках проводжали в останню путь Руслана Ганущака / Фото Валентини Поліщук

На Хрещатику водії виходили з авто, щоб віддати шану Захиснику / Фото Валентини Поліщук

Прощання з Русланом Ганущаком у Києві / Фото Валентина Поліщук для 24 Каналу

Прощання з воєнним фотографом Русланом Ганущаком: відео "Радіо Свобода"