Не выдержало сердце: на войне умер штаб-сержант из Одесской области Руслан Колышкин

Украина ежедневно продолжает терять лучших сыновей и дочерей в результате военной агрессии, которую начала Россия. На войне 20 декабря умер защитник из Одесской области штаб-сержант Руслан Колышкин.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Белгород-Днестровской районной государственной администрации в фейсбуке.

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Что известно о Руслане Колышкине, у которого остановилось сердце

В Белгород-Днестровской районной госадминистрации отметили, что воины на войне не всегда умирают от пуль врага, а иногда они сгорают изнутри.

Так, 20 декабря 2024 года в мир иной отошел и штаб-сержант Руслан Анатольевич Колышкин. На момент смерти мужчине было 46 лет.

Его большое любящее сердце патриота Украины не выдержало нагрузок. Сердце, в котором было место не только для родных и близких, но и для собратьев, остановилось преждевременно. Доземный поклон ему и всем павшим за жертвенный подвиг во имя свободной Украины,

– говорится в сообщении.

Кроме того, в пресс-службе Шабовского сельского совета объединенной территориальной громады отметили, что Руслан Колышкин отошел в вечность во время выполнения служебных обязанностей в районе сосредоточения подразделения, в селе Старычи Львовской области.

"Его жизнь была примером преданности и достоинства, а служение Родине – честью. Светлая память Герою", – указано в заметке.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким Руслана Колышкина, в связи со смертью украинского защитника.