Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Білгород-Дністровської районної державної адміністрації у фейсбуці.

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Що відомо про Руслана Колишкіна, у якого зупинилося серце

У Білгород-Дністровській районній держадміністрації зазначили, що воїни на війні не завжди вмирають від куль ворога, а іноді вони згорають зсередини.

Так, 20 грудня 2024 року у засвіти відійшов і штаб-сержант Руслан Анатолійович Колишкін. На момент смерті чоловікові було 46 років.

Його велике любляче серце патріота України не витримало навантажень. Серце, в якому було місце не лише для рідних і близьких, але й для побратимів, зупинилося передчасно. Доземний уклін йому і всім полеглим за жертовний подвиг в ім’я вільної України,

– мовиться у повідомленні.

Крім того, у пресслужбі Шабівської сільської ради об'єднаної територіальної громади зазначили, що Руслан Колишкін відійшов у вічність під час виконання службових обов’язків у районі зосередження підрозділу, у селі Старичі Львівської області.

"Його життя було прикладом відданості та гідності, а служіння Батьківщині – честю. Світла пам’ять Герою", – зазначено у дописі.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким Руслана Колишкіна, у зв'язку зі смертю українського захисника.