Об этом "24 Каналу" сообщила исполнительный директор ЦПК Дарья Каленюк, отметив, что Кравченко действовал по согласованию с высшим руководством государства. По ее мнению, он не решился бы на такие шаги без поддержки ключевых фигур в Офисе Президента.

Кто еще стоит за атакой на НАБУ и САП?

Дарья Каленюк убеждена, что Руслан Кравченко не мог самостоятельно реализовывать подобные решения. Она отметила, что генпрокурор действовал с ведома и с согласия двух конкретных людей.

Первый человек – это президент Украины Владимир Зеленский, который и назначил Кравченко на должность для атак на НАБУ и САП, а второй – руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, который до последнего защищал Кравченко, поскольку был гарантом того, что парламент не объявит ему недоверие,

– подчеркнула исполнительный директор ЦПК.

Эксперт подчеркнула, что Арахамия выступал против увольнения Кравченко даже после громких разоблачений в рамках операции "Карфаген". По ее словам, у главы фракции был личный интерес в противодействии антикоррупционным органам.

"В его интересах – чтобы НАБУ и САП не объявляли ему лично о подозрении в раздаче конвертов народным депутатам. Уже есть подозреваемые депутаты, которые получали взятки, но нет подозрения в отношении того лица, которое их раздавало", – отметила Каленюк.

Каленюк рассказала, кто стоит за атаками на НАБУ и САП: смотрите видео

Она также обратила внимание на то, что Кравченко покинул страну вместе со своей женой. По ее мнению, подобный шаг требовал предварительных договоренностей и гарантий безопасности.

Руслан Кравченко должен был иметь гарантии за рубежом, что после побега его ждет хорошая, спокойная и роскошная жизнь. Без таких гарантий он бы не выезжал за пределы Украины и не устраивал "кино" с объявлением подозрений,

– подчеркнула исполнительный директор ЦПК.

По ее словам, Кравченко использовал свою последнюю неделю на посту именно для подготовки атаки на НАБУ и САП и утечки материалов. По ее мнению, публичные призывы к отставке звучат лишь как попытка спасти репутацию.

Она также напомнила, что попытки ограничить независимость НАБУ и САП продолжаются уже давно. По ее словам, именно для этого Кравченко и был назначен на должность в июне 2025 года.

Через месяц после назначения Кравченко реализовывал план по подчинению НАБУ генеральному прокурору. Именно он подписывал подозрение детективу НАБУ Руслану Магомедрасулову по сфабрикованному делу, и после этого его никто не наказал, президент продолжал держать его на должности,

– резюмировала Каленюк.

Она добавила, что шесть раз подавала петиции президенту с требованием уволить генерального прокурора и провести открытый конкурс, однако в их регистрации каждый раз отказывали.

Добавим, что в то же время сейчас Зеленский призвал Верховную Раду как можно скорее поддержать отставку Кравченко.