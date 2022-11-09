Оккупанты снова упорно принялись считать утопленников с крейсера "Москва"

Постепенно решаются вопросы с российскими потерями на крейсере "Москва". Суд Севастополя признал в закрытом режиме 17 пропавших без вести моряков погибшими.

"Морской бой" в реале

Странно, потому что сразу после потопления россияне говорили об одном погибшем и 27 пропавших без вести. Понятно, что эти характеристики занижены, но вот там задним числом постепенно признаются потери.

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Наглядная арифметика для оккупантов

Из открытых источников известно о 17 фамилиях и точно более одного погибшего (2 – 4). Скажем, с ВДК "Саратов" известно о четырех погибших из экипажа в 50+. Со спасательного судна "Василий Бех" известно только об одном уничтоженном из экипажа в 26 моряков.

Со Змеиного по поводу катеров "Раптор" и десантной "Серны" вообще известно о десятке моряков-десантников и все. И это мы говорим об уничтоженных в день подбития корабля-судна. А еще потом раненые умирают в госпиталях и так далее.

Или у тральщика "Иван Голубец" повредило взрывом румпель – и? Никаких новостей, ни одной фамилии.

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Российские оккупанты уже не скрывают "парада" мемориальных досок уничтоженных в Украине россиян / Фото с фейсбука Антона Павлушко

Но идут месяцы, потом где-то постепенно возникают первые имена. Особо люблю массовые мемориальные плиты – Красногвардейский район оккупированного Крыма (восемь штук), Лев-Толстовский район (пять фамилий) и так далее.

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