"Морський бій" в реалі

Дивно, бо одразу після потоплення росіяни одразу казали про одного загиблого і 27 зниклих без вісти. Зрозуміло, що ці показники занижені, але ось там заднім числом поступово визнаються втрати.

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З відкритих джерел відомо про 17 прізвищ і точно більше одного загиблого (2 – 4). Скажімо, з ВДК "Саратов" відомо про чотирьох загиблих з екіпажу в 50+. З рятувального судна "Васілій Бех" відомо тільки про одного знищеного з екіпажу в 26 моряків.

Наочна арифметика для окупантів

Зі Зміїного щодо катерів "Раптор" та десантної "Серни" взагалі відомо про десяток моряків-десантників і все. І це ми говоримо про знищених у день підбиття корабля-судна. А ще ж потім поранені помирають у шпиталях тощо.

Або у тральщика "Іван Голубєц" пошкодило вибухом румпель – і? Жодних новин, жодного прізвища.

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Російські окупанти вже не приховують "параду" меморіальних дошок знищених в Україні росіян / Фото з фейсбуку Антона Павлушка

Але йдуть місяці, потім десь поступово виринають перші імена. Особливо люблю масові меморіальні плити – Красногвардєйський район окупованого Криму (вісім штук), Лєв-Толстовський район (п'ять прізвищ) тощо.

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