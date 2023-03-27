"Надо срочно избавиться от Путина": у российской элиты настроения, как у Пригожина с Ахмедовым

После ордера МУС плохие дела не только у Владимира Путина, но и у российской "элиты". Дорога на Запад для нее теперь закрыта и возможностей для маневров больше нет. Исправить эту ситуацию можно одним способом – решив вопрос внутри страны и непосредственно с Путиным.

Об этом в эфире 24 Канала заявил журналист, политический аналитик из США Армен Чибухчян. Он прокомментировал скандальную запись разговора российского миллиардера Ахмедова и продюсера Пригожина, ярко проиллюстрировавшею так называемые "элитарные настроения".

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Разговор настоящий

Армен Чибухчян на 99% уверен, что опубликованная запись настоящая.

"Тема, логика, детали – надо быть профессионалами, чтобы сделать такой фейк. Такие разговоры между российскими элитами", – сказал он.

Армен Чибухчян о том, почему россиянам нужно избавиться от Путина: смотреть видео

А вот то, что сделана запись несколько месяцев назад, тоже несомненный факт. Журналист отмечает детали о месяце – собеседники говорят о феврале.

"У меня ощущение, что запись была сделана в январе. Интересно, почему только сейчас выпущена? По логике, она стала актуальнее после решения МУС. Российской элите сейчас срочно нужно избавиться от Путина", – считает политический аналитик.

Россиянам нужно определиться

Ордер МУС – толчок к тому, чтобы российская "элита" сделала свой выбор, считает Чибухчян. Путин стал нежелательным гостем на Западе и договариваться не будет.

Это намек для российской "элиты": игры закончились, вы должны определиться, что хотите. Если хотите открыть дорогу – решайте вопросы внутри страны. Нужен человек, который согласится с условиями Запада и Украины. Запад дал понять, что с Путиным окончено,

– подчеркнул журналист.

Разговор Пригожина и Ахмедова: основное