Про це в ефірі 24 Каналу заявив журналіст, політичний аналітик зі США Армен Чібухчян. Він прокоментував скандальний запис розмови російського мільярдера Ахмедова та продюсера Пригожина, який яскраво проілюстрував так звані "елітарні настрої".

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Розмова справжня

Армен Чібухчян на 99% впевнений, що опублікований запис справжній.

"Тема, логіка, деталі – треба бути професіоналами, щоб зробити такий фейк. Такі розмови наразі між російськими елітами", – сказав він.

Армен Чібухчян про те, чому росіянам треба позбутися Путіна: дивитись відео

А от те, що зроблений запис декілька місяців тому, теж безперечний факт. Журналіст наголошує на деталі про місяць – співрозмовники говорять про лютий.

"В мене відчуття, що запис був зроблений у січні. Цікаво, чому тільки зараз випущений? За логікою, він став актуальніший після рішення МКС. Російській еліті зараз терміново треба позбутися Путіна", – вважає політичний аналітик.

Росіянам треба визначитись

Ордер МКС – поштовх для того, аби російська "еліта" зробила свій вибір, вважає Чібухчян. Путін став небажаним гостем на Заході і домовлятися він не буде.

Це натяк для російської "еліти": ігри закінчилися, ви маєте визначитися, що хочете. Якщо хочете відкрити дорогу – вирішуйте питання всередині країни. Треба людина, яка погодиться на умови Заходу та України. Захід дав зрозуміти, що з Путіним закінчено,

– підкреслив журналіст.

Розмова Пригожина та Ахмедова: основне