"Запад впал в сатанизм": русская православная церковь объявила "священной" войну против Украины

Русская церковь издала приказ, в котором война против Украины называется "священной". После ее окончания вся территория современной Украины якобы "должна войти в зону исключительного влияния России".

Документ был выдан так называемым “Всемирным русским народным собором”, который возглавляет глава Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Московский Кирилл, передает 24 Канал.

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С духовно-моральной точки зрения специальная военная операция является священной войной, в которой Россия и ее народ, защищая единое духовное пространство Святой Руси, выполняют миссию "удерживающего", защищающего мир от натиска глобализма и победы Запада, впавшего в сатанизм,

– написал один из российских священников-пропагандистов, цитируя патриарха Кирилла.

Российский патриарх удивительным образом даже вывел "высший смысл существования России". По его мнению, смысл заключается в том, что Россия якобы "защищает мир от зла".

Историческая миссия заключается в том, чтобы каждый раз рушить попытки установления в мире универсальной гегемонии - попытки подчинить человечество единому злому началу,

– заявил Кирилл.

О чем еще говорится в "документе"

В документе также раскрывается понятие "русского мира" как "духовного и культурно-цивилизационного феномена", распространяющегося "существенно дальше" государственных границ как современной России, так и "великой исторической России".

Также в приказе говорится о "триединстве" русского народа и о том, что белорусов и украинцев следует признать лишь субэтносами русских.

Более того, российская церковь также предлагает предоставлять в России убежище "для миллионов иностранцев, которые отстаивают традиционные ценности".

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