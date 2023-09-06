Рада назначила Умерова новым министром обороны Украины
Утром 4 сентября Алексей Резников подал заявление об отставке. Сейчас Верховная Рада назначила ему преемника. Им стал Рустем Умеров.
Соответствующее решение Верховная Рада приняла 6 сентября. Согласно ему Рустем Умеров отныне занимает должность министра обороны.
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Умеров стал министром обороны
Назначение министра обороны Украины Рустема Умерова происходило в обед 6 сентября, без присутствия президента. Главу государства представлял депутат Федор Вениславский.
Новую кандидатуру поддержали все фракции – "за" проголосовали 338 депутатов.
Как проголосовали за нового министра обороны / Фото из телеграм-канала "Залізний нардеп"
Первый заместитель главы антикоррупционного комитета ВРУ Ярослав Юрчишин отметил, что возглавить Минобороны во время войны – настоящий вызов.
Последние месяцы показали, что Министерство обороны должно более слаженно действовать с Генеральным штабом и министерствами. Надеюсь, нас ждут позитивные перемены, нацеленные на игру в долгую,
– сказал он.
Кто такой Рустем Умеров
Он родился 19 апреля 1982 года в городе Самарканд в Узбекистане и является этническим крымским татарином и мусульманином, поэтому для него деоккупация Крыма – особенно важный вопрос. В 2019 году на внеочередных парламентских выборах в Верховную Раду его избрали народным депутатом от партии "Голос", а в 2022 году он ушел из партии – его назначили на должность главы Фонда государственного имущества Украины. На должность министра обороны Украины его публично рекомендовал президент Зеленский.
За время своей карьеры Умеров сформировал безупречную репутацию – его имя ни разу не фигурировало в коррупционных схемах, скандалах или уголовных делах.
Что предшествовало
- Так, в вечернем обращении от 3 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решил заменить министра обороны Украины. Он и назвал Рустема Умерова кандидатом, которого рассматривает на эту должность.
- Предшествовал назначению Умерова целый ряд процессов. Прежде всего – сам факт подачи в отставку Алексеем Резниковым. Он 4 сентября подал заявление в Верховную Раду. По алгоритму, такое же заявление подал и сам Умеров, который находился на должности главы Фонда государственного имущества Украины.
- 5 сентября народные избранники отдавали свои голоса за увольнение министра обороны и главы ФГИУ.
- В тот же день Владимир Зеленский внес кандидатуру Умерова. Он рекомендовал его к назначению новым министром обороны. Тем временем фракция "Слуга народа" внесла кандидатуру нового главы ФГИУ.