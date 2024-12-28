Дроны украинского производства закрыли более 96% потребностей Сил обороны, – Умеров

В 2024 году Украина установила новые рекорды в производстве БпЛА. В этом году беспилотники, изготовленные в Украине, обеспечили 96,2% потребностей Сил обороны.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на министра обороны Рустема Умерова. Это произошло благодаря прорыву в производстве беспилотников.

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Дроны закрыли 96% потребностей военных

В 2024 году украинская оборонная промышленность сделала значительный прорыв, особенно в производстве дронов, которые достигли беспрецедентного масштаба.

96,2% – именно такую долю среди всех БпЛА для Сил обороны составили украинские дроны в этом году,

– подчеркнул Умеров.

По словам министра, благодаря государственным заказам отечественные производители смогли полностью удовлетворить ключевые потребности украинских защитников и уменьшить зависимость от поставок оборудования партнерами.

В этом году украинские предприятия изготовили:

более 1,5 миллиона FPV-дронов (совместно с Госспецсвязи);

ударные коптеры-бомберы;

самолеты-камикадзе;

разведывательные дроны-крылья;

дальнобойные deepstrike-дроны.

Такие достижения, как отметил министр, свидетельствуют о новом уровне эффективности в сотрудничестве между государством и национальными производителями.

Умеров добавил, что поддержка отечественных предприятий будет оставаться стратегическим приоритетом и в 2025 году.