Хотим и будем страной НАТО, – Умеров ответил на заявления главы Пентагона

Министр обороны Украины Рустем Умеров отреагировал на слова своего американского коллеги, главы Пентагона Пита Гегсета, о "нереальности" членства нашего государства в НАТО.

Украинский министр подчеркнул, что позиция Киева в этом вопросе остается неизменной. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.

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Что заявил Умеров

Руководитель украинского оборонного ведомства после заседания "Рамштайн" по помощи Украине в штаб-квартире НАТО в Брюсселе не согласился с заявлением министра обороны США Пита Гегсета. Он отметил, что наше государство и дальше будет стремиться к членству в Североатлантическом альянсе.

Наша позиция всегда неизменна: мы хотим быть страной НАТО, мы будем страной НАТО, мы будем страной Европейского союза. Мы держим свою обороноспособность и мы способны это делать. Поэтому у нас свои приоритеты. Поэтому любые выводы делаем вместе с нашим народом,

– заявил он.

Рустем Умеров также отметил, что "Рамштайн" сфокусирован на безопасности и обороне помощь, поэтому в этом плане все политические вещи будут говориться не министрами обороны. "Вы слышали эти заявления последние 33 года, поэтому надо привыкать к любым заявлениям", – резюмировал он.

Напомним, глава американского оборонного ведомства Пит Гегсет во время своего первого заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в среду, 12 февраля, заявил, что освобождение всей оккупированной Россией территории Украины "является нереальной целью".

Американский министр в свою очередь отметил, что "погоня за этой иллюзорной целью только продолжит войну и повлечет больше страданий". Также, по его мнению, вопрос вступления Украины в НАТО не является "реалистичным результатом дипломатического урегулирования конфликта".