Итальянский производитель оружия поставлял ружья для россиян после начала войны с Украиной, – СМИ

Президент Beretta Holding Пьетро Гуссалли Беретта в течение 2022 года входил в состав руководства российской компании "Русский Орел". Это предприятие после начала полномасштабного вторжения в Украину продолжало импортировать в Россию оружие, производимое предприятиями холдинга.

Об этом говорится в расследовании издания The Insider.

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Журналисты ссылаются на документы корпоративной отчетности Beretta Holding за 2022 год, согласно которым Пьетро Гуссалли Беретта занимал руководящие должности в 19 организациях, среди которых был и "Русский Орел". В настоящее время Beretta Holding владеет 57% российской компании.



Скан отчетности Beretta Holding / Фото The Insider

По данным расследования, с марта по сентябрь 2022 года "Русский Орел" импортировал в Россию 3 919 единиц оружия производства компаний Benelli, Fabbrica D'Armi Pietro Beretta и Stoeger, входящих в Beretta Holding. Преимущественно это были охотничьи ружья, однако среди поставок также были сотни полуавтоматических дробовиков и более тысячи винтовок Franchi Horizon калибров .308 Win и .30-06 Springfield.



Сертификат соответствия, полученный ООО "Русский Орел" на винтовки Franchi Horizon 9 марта 2022 года / Фото The Insider

Авторы материала утверждают, что в целом с марта 2022 года по февраль 2024 года российские импортеры получили не менее 15 337 единиц оружия западного производства. Почти 40% из них – 6 064 единицы – были изготовлены на предприятиях, входящих в Beretta Holding.

В расследовании также отмечается, что отдельные модели оружия холдинга используют российские силовые структуры и военные. В частности, дробовики Benelli M4, которые ранее поставлялись в Россию, оккупанты применяют для борьбы с FPV-дронами.



Участники соревнований по армейскому тактико-стрелковому многоборью с дробовиками Benelli M4 / Фото "Спецназ-ПРО"

Также журналисты отмечают популярность среди российских снайперов финских винтовок Sako и Tikka, которые производит компания Sako Limited, входящая в Beretta Holding.

The Insider напоминает, что в 2024 году совместно с IRPI Media уже сообщал о связях Beretta Holding с российским импортером оружия. После публикации США внесли "Русский Орел" в санкционный список и задержали нескольких человек, подозреваемых в поставках оружия в Россию через Кыргызстан.

В то же время, как отмечают журналисты, в Италии и Европейском Союзе официальное расследование по поводу возможного обхода санкций не начато. Во время парламентских слушаний в Италии в феврале 2026 года представители Beretta заявили, что за годы войны в Россию попало не более 15 охотничьих ружей. Однако после вопроса депутата Марко Пеллегрини о тысячах единиц оружия и боеприпасов, упомянутых в журналистских расследованиях, заседание было завершено.

По данным The Insider, поставки продукции холдинга в Россию могли продолжаться и в дальнейшем. Последняя известная партия была оформлена весной 2026 года: российская компания "Кольчуга", связанная с бизнесменом Михаилом Хубутией, получила партию карабинов Benelli.



Серийные номера карабинов Benelli, полученных ООО "Кольчуга" / Фото The Insider

В ответ на запрос журналистов представители Beretta Holding заявили, что отвергают любые попытки исказить позицию компании или нанести ущерб ее репутации. В холдинге подчеркнули, что все компании группы прекратили коммерческую деятельность на российском рынке, а "Русский Орел" был исключен из консолидированной отчетности, как только это стало возможным с юридической и практической точки зрения.