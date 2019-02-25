Рынок недвижимости в пригороде и на окраинах Киева: цены и прогнозы

Как отличаются цены на недвижимость на первичном рынке недвижимости в пригороде и на окраинах Киева и стоит ли ждать здесь снижения цен на квадратные метры в течение 2019 года, читайте в материале.

Стоимость нового жилья в пригороде Киева в среднем на треть дешевле, чем на окраинах столицы.

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По итогам 2018 года, стоимость метра квадратного на первичном рынке пригородов Киева в среднем была на 28-34% ниже, чем на окраинах в черте города.

Аналитики застройщика AVM Development Group констатируют, что такой разрыв в ценах наблюдается уже как минимум последние 3-4 года, и именно разница в цене является одним из главных критериев при выборе покупателями локации их будущего жилья.

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Как влияют новые ГСН на рынок недвижимости?

Ближе к концу года с появлением на рынке пригорода Киева новых проектов, в которых будут учтены новые ГСН относительно допустимой этажности застроек, разница в ценах между стоимостью квартир в пригороде и на окраине столицы может несколько снизиться.

Согласно новым государственным строительным нормам о планировании и застройке территорий, которые действуют в Украине с сентября 2018 года, чем больше этажей имеет жилая новостройка, тем большую придомовую территорию вокруг здания должен предусмотреть застройщик.

Например, если застройщик проектирует 11-этажный жилой дом, то допустимый процент застройки земельного участка должна составлять не более 30%, остальные 70% территории должны быть предусмотрены на обустройство зеленых насаждений, зон отдыха и детских площадок.

В то же время застройщики жалуются, что новые ГСН значительно повышают стоимость строительства в пригороде. По их подсчетам, за счет снижения этажности строительства, например, с 12 до 9 этажей, затраты строительных компаний могут вырасти на 8-12%.



Новые ГСН о плотности застроек действуют в Украине с сентября 2018 года

Как изменятся цены в новостройках в пригороде и на окраинах Киева в 2019?

Специалист по рынку недвижимости Владислав Кононов прогнозирует, что в течение 2019 года стоимость жилья в пригороде Киева в среднем будет расти на 3-5% быстрее, чем в пределах столицы.

Рост цен на квадратные метры в небольших населенных пунктах возле Киева таких, как Чайки, Ходосовка, Чабаны и т. д., может составлять до 15% в год. Одновременно в городах возле Киева стоимость жилья на первичке может повыситься не более, чем на 10%.

Средняя цена метра квадратного в новостройках в пригороде Киева в январе 2019 составляла 13 100 гривен за метр квадратный. Сравните, как изменились цены на недвижимость в столице за первый месяц нового года.



Цены на недвижимость в новостройках Киева в январе 2019

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