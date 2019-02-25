14:37
25 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      MARUV ОСКАР-2019 ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ЕВРОВИДЕНИЕ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Навальный накопал клан зека. Единство России гарантируют верблюды
      Вєсті Кремля
      21:32, 23 февраля
      Вести. UA. Жир: Украинская копия Гитлера. Спасательная операция Бойко
      Вєсті.UA
      18:16, 23 февраля
      Элитные особняки и дорогое оружие: как живут экоинспекторы Украины
      ЦРУ
      09:00, 22 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: ЗОЖ из-под палки
      Згадати все
      22:40, 22 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости недвижимости
      MARUV ОСКАР-2019 ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ЕВРОВИДЕНИЕ 2019

      Рынок недвижимости в пригороде и на окраинах Киева: цены и прогнозы

      81 Читати новину українською
      Цены на недвижимость в новостройках пригорода и на окраинах Киева
      Цены на недвижимость в новостройках пригорода и на окраинах Киева / Getty images

      Как отличаются цены на недвижимость на первичном рынке недвижимости в пригороде и на окраинах Киева и стоит ли ждать здесь снижения цен на квадратные метры в течение 2019 года, читайте в материале.

      Стоимость нового жилья в пригороде Киева в среднем на треть дешевле, чем на окраинах столицы.

      Читайте также: Жилье на вторичном рынке: как купить надежно

      По итогам 2018 года, стоимость метра квадратного на первичном рынке пригородов Киева в среднем была на 28-34% ниже, чем на окраинах в черте города.

      Аналитики застройщика AVM Development Group констатируют, что такой разрыв в ценах наблюдается уже как минимум последние 3-4 года, и именно разница в цене является одним из главных критериев при выборе покупателями локации их будущего жилья.

      Недвижимость 24 писала о 5 самых распространенных ошибках, которые допускают при покупке жилья.

      Как влияют новые ГСН на рынок недвижимости?

      Ближе к концу года с появлением на рынке пригорода Киева новых проектов, в которых будут учтены новые ГСН относительно допустимой этажности застроек, разница в ценах между стоимостью квартир в пригороде и на окраине столицы может несколько снизиться.

      Согласно новым государственным строительным нормам о планировании и застройке территорий, которые действуют в Украине с сентября 2018 года, чем больше этажей имеет жилая новостройка, тем большую придомовую территорию вокруг здания должен предусмотреть застройщик.

      Например, если застройщик проектирует 11-этажный жилой дом, то допустимый процент застройки земельного участка должна составлять не более 30%, остальные 70% территории должны быть предусмотрены на обустройство зеленых насаждений, зон отдыха и детских площадок.

      В то же время застройщики жалуются, что новые ГСН значительно повышают стоимость строительства в пригороде. По их подсчетам, за счет снижения этажности строительства, например, с 12 до 9 этажей, затраты строительных компаний могут вырасти на 8-12%.

      будівництво ДБН висотність забудови
      Новые ГСН о плотности застроек действуют в Украине с сентября 2018 года

      Как изменятся цены в новостройках в пригороде и на окраинах Киева в 2019?

      Специалист по рынку недвижимости Владислав Кононов прогнозирует, что в течение 2019 года стоимость жилья в пригороде Киева в среднем будет расти на 3-5% быстрее, чем в пределах столицы.

      Рост цен на квадратные метры в небольших населенных пунктах возле Киева таких, как Чайки, Ходосовка, Чабаны и т. д., может составлять до 15% в год. Одновременно в городах возле Киева стоимость жилья на первичке может повыситься не более, чем на 10%.

      Средняя цена метра квадратного в новостройках в пригороде Киева в январе 2019 составляла 13 100 гривен за метр квадратный. Сравните, как изменились цены на недвижимость в столице за первый месяц нового года.

      Ціни на нерухомість новобудови Київ
      Цены на недвижимость в новостройках Киева в январе 2019

      Недвижимость 24 писала, насколько популярны квартиры в рассрочку в пригороде Киева.

      Что стоит знать о рынке недвижимости Украины по итогам 2018 года и когда самое благоприятное время для покупки недвижимости, читайте в материале: Когда покупать квартиру: что сейчас с рынком недвижимости и к чему готовиться украинцам

       

       

      ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

      blog_ava
      Мы не сказали "нет", – ANNA MARIA решили оправдаться за скандальные заявления о Крыме
      сегодня
      1517
      Теги: Новости Киева Новости недвижимости Украины Рынок недвижимости Строительство Первичный рынок недвижимости Цены на недвижимость Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      НАЗК закриває очі на порушення у деклараціях ТОП-чиновників: конкретні факти
      сегодня , 14:32 НАЗК закриває очі на порушення у деклараціях ТОП-чиновників: конкретні факти
      Олександра Дрік 6
      Борьба с теневой экономикой и финансовым неравенством: как навести порядок с ФОПами
      сегодня , 13:30 Борьба с теневой экономикой и финансовым неравенством: как навести порядок с ФОПами
      Сергій Фурса 29
      Победители премии Оскар-2019: список
      сегодня , 12:39 Победители премии Оскар-2019: список
      7818
      Почему витамин C не помогает при простуде: объясняет Супрун
      сегодня , 13:30 Почему витамин C не помогает при простуде: объясняет Супрун
      63
      Безбарьерность в школах: приспособлены ли учебные заведения Украины для детей с инвалидностью
      сегодня , 12:01 Безбарьерность в школах: приспособлены ли учебные заведения Украины для детей с инвалидностью
      Лев Парцхаладзе 195
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      В Кривом Роге провели вече за честные выборы
       20 марта 2016 , 19:38
      Ромы отказались покидать село в Одесской области из-за убийства ребенка
       29 августа 2016 , 14:02 7
      Лидер Динамо отметил негативные стороны капитанской повязки Динамо
       24 октября 2018 , 17:45
      Skoda Scala представлена официально: характеристики, фото, видео
       7 декабря 2018 , 12:05
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук