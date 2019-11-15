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      Рынок земли в Украине: что может испортить реформу

      Финансовая грамотность 51 Читати новину українською

      Украина сделала еще один шаг в сторону цивилизации. Голосование в первом чтении за закон про рынок земли – это структурная реформа, которая направлена на приведение украинской особенной уникальной и прямо скажем отсталой реальности к нормальному состоянию.

      Просто потому что мораторий – это ненормально. И если в Украине об этом в основном говорят эмоциями, то рационально нет ни одного аргумента против рынка.

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      И если вы посадите напротив себя британца, немца или американца, то вы не сможете ему объяснить, как такое возможно, чтобы у человека была частная собственность, но ему было запрещено ею распоряжаться.

      Вопрос рынка земли был важен не только исходя из того, что мы не раскрываем потенциал сельского хозяйства. Еще и потому, что это вопрос базовых ценностей. Ценностей верховенства права и святости частной собственности.

      ринок землі
      Рационально нет ни одного аргумента против рынка

      Нет ничего важнее для успешности государства в современном мире чем верховенство права. Нет в мире успешных стран, где не чтят святость частной собственности. А мораторий нарушал базовое право человека – право распоряжаться своей частной собственностью и отражает общий нигилизм украинского общества в этом вопросе. И продолжает нарушать, кстати. Пока нет окончательно принятого закона.

      Пока что сделан первый шаг. И впереди еще второе чтение. В рамках которого реформу могут испортить. И теперь задача максимум – сделать все, чтобы депутаты под давлением лоббистов не убили саму идею реформы. Идею свободного рынка, который делает экономику сельского хозяйства эффективной, а стоимость земли – максимально высокой.

      Что может испортить земельную реформу?

      Во-первых, новые ограничения. Украина коррумпированная страна. А значит, чем больше бюрократии – тем больше коррупции. И чем больше ограничений – тем ниже стоимость земли. В итоге, если между первым и вторым чтением закон пополнят новые ограничения, они продолжат кастрировать земельную реформу, которая уже пострадала.

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      Первый вариант, который предлагало правительство, был более либеральным и привел бы к гораздо большему эффекту в экономике. К сожалению, компромиссы забрали у нас пару процентов роста ВВП ежегодно. Теперь могут забрать еще больше.

      Самый рискованный путь – это путь референдумов. Нельзя выносить сложные экономические вопросы на референдум. Решения должны принимать ответственные и профессиональные люди, которым народ делегирует это право.

      Референдум же отражает мифы, которые существуют в обществе и мешают развитию. Путь референдумов – это путь популизма. Важные экономические решения принимались на референдуме в Венесуэле. И мы видим, куда привело страну такое народовластие.

      Пример Швейцарии, пожалуйста, не приводите. Потому что это уникальный пример и пока украинское общество по своим паттернам гораздо ближе к латиноамериканскому, чем швейцарскому.

      Самый дискуссионный вопрос, который будет между первым и вторым чтением – допускать или не допускать иностранцев. Надо только уточнить. Это вопрос, допускать или не допускать хороших, прозрачных, играющих по правилам иностранцев. Потому что остальные попадут и при ограничениях. А вот качественных инвесторов можно и лишиться.

      ринок землі реформа
      Нельзя выносить сложные экономические вопросы на референдум

      Каков будет результат, если не допускать? Прежде всего цена земли будет меньше. Когда вы ограничиваете спрос, вы ограничиваете конкуренцию, а значит и цену.

      Кто пострадает? В первую очередь те самые собственники паев. Пострадает и экономика в целом. Ведь будет меньше инвестиций, не зайдут компании, у которых есть капитал и более продвинутые технологии. Выиграют украинские фермеры и аграрии, которые получат доступ к более дешевой земле. Стоит ли ради прибыли тысяч людей ограничивать доход миллионов – вопрос риторический.

      Более того, как рынок земли сдерживался множеством мифов, так и сам формат рынка тоже пребывает в туманной завесе стереотипов. Например, что государство должно поддерживать кого-то одного, фермеров.

      Хотя сейчас украинское сельское хозяйство – это экономика, где каждый занимает свою нишу. Просто фермеры могут выращивать малину, а крупные экспортируют зерно. И выделять кого-то одного, например, фермеров, и говорить, что рынок надо делать под них, это ошибка.

      Тут мы прикрываемся европейским опытом, где сельское хозяйство – это не бизнес, а социальная сфера, где людям платят сумасшедшие дотации, лишь бы они оставались у себя в селах.

      Но в Украине нет причин искусственно сдерживать людей в селах, мы существенно отстаем в урбанизации от цивилизованных стран. Тем более, учитывая недостаток рабочих рук и голов в городах.

      А значит нет нужны уменьшать эффективность экономики за счет поддержки только одних фермеров. Хотя одновременно никто не отменял в принципе необходимость поддерживать фермеров, не из человеколюбия, а просто потому что это обеспечит хороший экономический эффект.

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      Но это случится в том случае, если фермеров будут поддерживать не за счет остальных участников рынка, а через механизм доступа к дешёвым кредитам. Что, собственно, является частью земельной реформы.

      Государство, которое десятилетиями мешало и сдерживало развитие рынка, должно создать равные правила игры и не мешать. И этим декомунизировать сельское хозяйство, мораторий в котором есть не что иное, как продолжение коммунистических правил игры и атавизм, доставшийся нам со времен коллективизации.

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      Автор: Сергей Фурса
      Теги: Рынок земли Новости политики Верховная Рада Видеоблоги Владимир Зеленский Референдум Финансовая грамотность
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