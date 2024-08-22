Робот успешно эвакуировал раненых украинских военных во время штурма Андреевки

ВСУ активно применяют новейший колесный наземный роботизированный комплекс "Рысь Pro". Этот универсальный робот уже доказал свою эффективность в доставке боеприпасов, эвакуации раненых, а также во время штурмов позиций российских войск.

Идея создания этого наземного дрона возникла непосредственно на фронте, где разработчик лично наблюдал за условиями службы военных. По его словам, роботизированные платформы призваны уменьшить физическую нагрузку на бойцов и повысить эффективность выполнения задач.

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Что известно о "Рысь Pro"

"Рысь Pro" уже помогает в самых горячих точках, обеспечивая доставку грузов, вооружений и даже эвакуацию раненых с поля боя.

Комплекс "Рысь Pro" может управляться оператором на расстоянии до 3 – 5 километров благодаря ретранслятору, или на дистанции до 1,5 километра без него. Инженеры сделали все возможное, чтобы робот был доступным и простым в использовании – обучение управлению платформой занимает всего один день.

Как выглядит "Рысь Pro": смотрите видео

Технические характеристики "Рысь Pro":

ширина - 1,05 метра;

длина - 1,1 метра;

высота - 0,830 метра;

вес - 295 килограммов;

клиренс - 155 миллиметров;

максимальная скорость - 8 километров в час;

запас хода – 13 километров;

грузоподъемность – до 250 – 300 килограммов.

На видео продемонстрировано, как дрон преодолевает пересеченную местность, в частности участки с водой и горящей травой. Разработчик также поделился историей о том, как "Рысь Pro" успешно эвакуировал раненого во время штурма в селе Андреевка на Бахмутском направлении, преодолев при этом 10 километров.

Это была для нас наша внутренняя победа и дальнейший стимул, чтобы их делать тысячи,

– вспоминает разработчик.

Он сообщил, что дрон "Рысь Pro" имеет несколько коллабораций с турелями, что позволяет ему трансформироваться в штурмовой комплекс. Существуют также другие модификации, однако детали по ним остаются засекреченными.