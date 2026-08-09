С-400 и три корабля "теневого флота": в СБС рассказали о новых поражениях объектов России

Силы беспилотных систем заявили о поражении российской позиции С-400 в Геленджике и еще четырех объектов ПВО на территории России. Кроме того, по данным военных, в Черном море были поражены три судна российского "теневого флота".

Об этом рассказал Роберт "Мадяр" Бровди.

Какие объекты России попали под удар?

По словам командующего СБС, По его словам, украинские военные поразили позицию зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф" в Геленджике Краснодарского края. Заявляется, что 8 августа российский комплекс более трех часов осуществлял пуски ракет, после чего позиция загорелась.

Кроме С-400, по данным СБС, в ночь на 9 августа были уничтожены или поражены еще четыре элемента российской системы ПВО на территории России. Речь идет о ЗРК "Тор" в Ростовской области, зенитном ракетно-пушечном комплексе "Панцирь-С1" в районе Ейска, а также радиолокационных станциях "Подлет-К1" и "Каста 2Е2".

Отдельно в Силах беспилотных систем заявили о поражении трех судов в Черном море, по их данным, принадлежащих к российскому "теневому флоту". Среди них – один нефтяной танкер и два сухогруза.

Напомним, ВМС Украины совместно с другими подразделениями сил обороны поразили российский пост технического наблюдения на буровой установке "Сиваш" в Черном море. Оккупанты использовали ее для разведки, управления дронами, корректировки ударов по Украине, а также размещали там военных и вооружения.

Кроме того, украинские дроны пробили мощную российскую ПВО в районе Керчи и поразили два патрульных корабля береговой охраны ФСБ – "Балаклава" и "Керчь". По словам ВМС, это существенно ограничивает морские способности россиян, ведь именно эти корабли оставались среди немногих, еще решавшихся выходить в море.