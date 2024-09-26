Минус вражеский С-400 на Курщине: Силы беспилотных систем показали видео уничтожения
Источник:Силы беспилотных систем
Бойцы Сил беспилотных систем обнаружили и уничтожили российский ЗРК С-400 "Триумф". Сама операция состоялась в Курской области.
Об этом сообщили в пресс-службе Сил беспилотных систем. Соответствующее видео обнародовали в четверг, 26 сентября.
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Уничтожено С-400 в Курской области
Как отметили военные, во время боевого вылета на Курском направлении операторы аэроразведки 413 ОББС "Рейд" обнаружили вражеский ЗРК С-400 "Триумф".
Там указали, что его стоимость оценивается в 1,2 миллиарда долларов.
Экипаж мгновенно передал координаты группе огневого поражения, и вскоре реактивная артиллерия превратила его в кучу металлолома,
– говорится в сообщении.
Российская техника была уничтожена благодаря совместной работе 413 ОББС "Рейд" и отряда БПС "Шмель" 78 ОДШП.
В обнародованном видео рассказали детали.
Силы беспилотных систем уничтожили С-400: смотрите видео