Систематическое уничтожение российских систем противовоздушной обороны в Крыму заставило россиян перебросить на временно оккупированные территории новейшие ЗРК С-500. Их Россия также расхваливает перед всем миром.

Впрочем, за время полномасштабной войны, Украина смогла опровергнуть уже несколько мифов России об "аналоговнетном оружии". Заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь в эфире 24 Канала заметил, что, вероятно, такая же ситуация будет и с системами С-500.

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Чуда не произойдет

На временно оккупированный Крымский полуостров перебросили новейшие системы ПВО С-500 "Прометей". Их будут использовать для прикрытия важных объектов.

Если С-300 и С-400, которые были вершиной военных технологий России, не могут сбивать украинские ракеты, то сомнительно, что С-500 сможет чем-то удивить. Так, туда могут поставить более дальнобойный радар, возможно, попытаются предоставить каких-то новых качеств ракетам, но не думаю, что это будет прорыв,

– пояснил Михаил Самусь.

Дело в том, что россияне представляли свои системы С-400 как такие, что могут конкурировать с ЗРК Patriot, и даже смогли продать их стране НАТО – Турции. Однако на деле их эффективность оказалась очень сомнительной.

"Если бы в С-500 они нашли решения, которые принципиально повышают эффективность этого комплекса, они бы так же ввели такие решения в С-400. Но, как мы видим, С-400 уничтожается очень эффективно, еще в промышленных масштабах. Поэтому С-500, которые Путину представили Путину как волшебный комплекс, станет таким же разочарованием как С-400", – подчеркнул Самусь.

Проблема России в том, что, создавая эти системы, они не надеялись проверять их в таком уровне боевых действиях.

Россия не может себя защитить

Украинские силы наносят России сокрушительные удары и по репутации. Удары по НПЗ, сбивания самолетов, уничтожение радиолокационных станций, которые являются частью ядерного зонтика России – все это еще одно свидетельство того, что российские системы ПВО являются неэффективными.

С-500 до того тоже где-то стоял, но он не может нейтрализовать угрозу со стороны Украины ни для НПЗ, ни для РЛС, ни для ударов по аэродромам. Все эти системы были заточены на угрозы одного характера, а Украина осуществляет удары инструментами, которые им не по зубам,

– пояснил Самусь.

Помимо прочего, это демонстрирует и западным партнерам Украины, и Китаю насколько Россия (не)способна противостоять специфическим ударам. И здесь важно заметить, что Украина пока не является сверхмощным государством в военном смысле.

Например, то и же Китай может осуществлять массированные удары как беспилотниками, так и ракетами. В противовес этому России просто нечего будет противопоставить, а соответственно не будет и возможности защитить себя в случае серьезных угроз.