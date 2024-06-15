Втім, за час повномасштабної війни, Україна змогла спростувати вже кілька міфів Росії про "аналоговнєтну зброю". Заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь в етері 24 Каналу зауважив, що, ймовірно, така ж ситуація буде і з системами С-500.

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Дива не станеться

На тимчасово окупований Кримський півострів перекинули новітні системи ППО С-500 "Прометей". Їх використовуватимуть для прикриття важливих об'єктів.

Якщо С-300 та С-400, які були вершиною військових технологій Росії, не можуть збивати українські ракети, то сумнівно, що С-500 зможе чимось здивувати. Так, туди можуть поставити більш далекобійний радар, можливо, спробують надати якихось нових якостей ракетам, але не думаю, що це буде прорив,

– пояснив Михайло Самусь.

Річ у тім, що росіяни представляли свої системи С-400 як такі, що можуть конкурувати з ЗРК Patriot, та навіть змогли продати їх країні НАТО – Туреччині. Однак на ділі їхня ефективність виявилась дуже сумнівною.

"Якби в С-500 вони знайшли рішення, які принципово підвищують ефективність цього комплексу, вони б так само запровадили такі рішення в С-400. Але, як ми бачимо, С-400 знищується дуже ефективно, ще у промислових масштабах. Тож С-500, які Путіну представили Путіну як чарівний комплекс, стане таким же розчаруванням як С-400", – наголосив Самусь.

Проблема Росії у тому, що, створюючи ці системи, вони не сподівалися перевіряти їх у такого рівня бойових діях.

Росія не може себе захистити

Українські сили завдають Росії нищівних ударів і по репутації. Удари по НПЗ, збиття літаків, знищення радіолокаційних станцій, які є частиною ядерної парасольки Росії – усе це ще одне свідчення того, що російські системи ППО є неефективними.

С-500 до того теж десь стояв, але він не може нейтралізувати загрозу з боку Україні ні для НПЗ, ні для РЛС, ні для ударів по аеродромах. Всі ці системи були заточені на загрози одного характеру, а Україна здійснює удари інструментами, які їм не є по зубах,

– пояснив Самусь.

Окрім іншого, це демонструє і західним партнерам України, і Китаю наскільки Росія (не)здатна протистояти специфічним ударам. І тут важливо зауважити, що Україна наразі не є надпотужною державою у військовому сенсі.

Наприклад, то й же Китай може здійснювати масовані удари як безпілотниками, так і ракетами. Напротивагу цьому Росії просто не буде чого протиставити, а відповідно не буде і можливості захистити себе у випадку серйозніших загроз.