Сливают всю необходимую информацию: коллаборанты пошли на сотрудничество с "Атеш"

Украинские партизаны по движению "Атеш" поделились довольно интересной информацией о коллаборантах на временно оккупированных территориях. Да, некоторые предатели нашего государства решили все же сотрудничать с украинцами.

Это произошло после почти сразу обращения "Атеша" к коллаборантам. Эти люди предоставляют информацию о других предателях или военных преступников на оккупированных территориях.

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Коллаборанты сотрудничают с "Атеш"

В "Атеше" отметили, что местные коллаборанты начали делиться списками военных, полицейских предателей и служебными документами с партизанами. Одним из таких документов движение поделилось в сети.

Партизаны отмечают, что на оккупированной части Херсонской области российские захватчики отбирают земли у выехавших из региона местных жителей. Кроме этого, оккупанты забирают земли и у тех, кто отказывается получать российский паспорт.

"Атеш" показали документ, предоставленный коллаборантами / Фото "Атеша"

В партизанском движении заметили, что эти земли передают в пользование лояльным местным и русским юридическим лицам. К тому же россияне придумали целую схему, как именно предоставлять эти участки соответствующим лицам.

Представители "Атеша" подчеркнули, что за информацию, которая пригодится украинскому движению сопротивления, они берут на себя обязанности в отбеливании имени работавших на России людей, но опомнились. В заключение партизаны призывали присоединяться к движению, чтобы сохранить жизнь.

"Атеш" активно работает на оккупированных территориях