Сливают всю необходимую информацию: коллаборанты пошли на сотрудничество с "Атеш"
Источник:"Атеш"
Украинские партизаны по движению "Атеш" поделились довольно интересной информацией о коллаборантах на временно оккупированных территориях. Да, некоторые предатели нашего государства решили все же сотрудничать с украинцами.
Это произошло после почти сразу обращения "Атеша" к коллаборантам. Эти люди предоставляют информацию о других предателях или военных преступников на оккупированных территориях.
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Коллаборанты сотрудничают с "Атеш"
В "Атеше" отметили, что местные коллаборанты начали делиться списками военных, полицейских предателей и служебными документами с партизанами. Одним из таких документов движение поделилось в сети.
Партизаны отмечают, что на оккупированной части Херсонской области российские захватчики отбирают земли у выехавших из региона местных жителей. Кроме этого, оккупанты забирают земли и у тех, кто отказывается получать российский паспорт.
"Атеш" показали документ, предоставленный коллаборантами / Фото "Атеша"
В партизанском движении заметили, что эти земли передают в пользование лояльным местным и русским юридическим лицам. К тому же россияне придумали целую схему, как именно предоставлять эти участки соответствующим лицам.
Представители "Атеша" подчеркнули, что за информацию, которая пригодится украинскому движению сопротивления, они берут на себя обязанности в отбеливании имени работавших на России людей, но опомнились. В заключение партизаны призывали присоединяться к движению, чтобы сохранить жизнь.
"Атеш" активно работает на оккупированных территориях
- В "Атеше" рассказали, что на оккупированной части Херсонской области идет активное движение сопротивления, а российские военные все чаще бунтуют. Поэтому местные оккупанты объявили там фейковый режим чрезвычайного положения.
- В оккупированном Луганске 13 июня произошел прилет по казарме с российскими военными. Представители "Атеша" поблагодарили местных жителей за координаты этой базы оккупантов.
- Кроме этого, активисты движения "Атеш" опубликовали координаты "легендарной" российской ПВО на востоке Севастополя. Партизаны подчеркнули, что постоянно мониторят информацию и делятся на нее с нужными людьми.