"Картинка важнее": в Ялте с февраля 2022 года ни разу не звучала воздушная тревога
- В Ялте с начала полномасштабного вторжения России в Украину не объявили ни одной воздушной тревоги, чтобы не портить "картинку спокойствия" для туристов и пропаганды.
- Несмотря на регулярные взрывы и активность украинских беспилотников, оповещение об опасности не работает даже возле воинских частей.
В Ялте с начала полномасштабного вторжения России в Украину ни разу не объявили воздушную тревогу. Оккупанты боятся портить "картинку спокойствия" в городе для туристов и своей пропаганды.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Движение сопротивления на временно оккупированных территориях Украины "Желтая лента".
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Сирен нет даже во время атак на Крым
С февраля 2022 года в Ялте не звучала сирена даже во время атак на военные объекты во временно оккупированном Крыму.
Местные рассказывают, что оповещение об опасности не работает и вблизи частей, где дислоцируются зенитные комплексы или авиация.
И все это на фоне регулярных взрывов в разных частях полуострова и активности украинских беспилотников,
– отмечают в "Желтой ленте".
Активисты говорят, что причина этого очевидна. Ведь оккупационная власть не хочет портить "картинку спокойствия" для туристов и пропаганды.
"Инструкции явно устаревшие, но новых коллаборационисты пока что в Москве не получили", – говорят в "Желтой ленте".
Там также отметили, что это очередной пример того, что для России человеческая жизнь – не приоритет. Для нее главное, "чтобы на камеру все выглядело".