Такое мнение в эфире 24 Канала предположил российский оппозиционный политик Гарри Каспаров. Он сравнил это действо с приездом Путина в Мариуполь.
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Где был настоящий Путин
Дистанцию в 10 метров российский президент аргументировал "ковидными ограничениями". Но во время поездки в Мариуполь, где он пожимал руки местным жителям, не обращал на них внимания, отметил Каспаров. И здесь возникает логичный вопрос: где же на самом деле был двойник?
"У меня ощущение, что в Кремле был двойник, потому и такая дистанция. Но это только предположение. Путин сейчас панически боится всего. Я не знаю, как этот страх предается по вертикали вниз, но очевидно, что этот "шабаш" требовал от вождя более активного участия. Куда-то исчезла путинская наглость и поведение гопника", – иронически отметил спикер.
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Встреча Путина с послами: что известно
- Дипломаты в очередной раз опозорили Путина. После своей речи он ждал аплодисментов, но в зале стояла мертвая тишина. Даже после второй попытки и слов "на этом все", никто и пальцем не пошевелил. Не поддержал российского диктатора и посол непризнанной Абхазии, подчеркнул Гарри Каспаров.
- Путин потерялся в датах и приписал России тысячелетнюю историю. Послы не поняли о какой именно стране говорит глава Кремля.
- Путин выглядел очень подавленным, на это повлияли последние события с ордером Международного уголовного суда. И, вероятно, он будет не один в деле российского диктатора.