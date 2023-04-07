Таку думку в ефірі 24 Каналу припустив російський опозиційний політик Гаррі Каспаров. Він порівняв це дійство з приїздом Путіна до Маріуполя.
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Де був справжній Путін
Дистанцію у 10 метрів російський президент аргументував "ковідними обмеженнями". Натомість під час поїздки до Маріуполя, де він тиснув руки місцевим мешканцям, геть не звертав на них уваги, відмітив Каспаров. І тут виникає логічне питання: де ж насправді був двійник?
"В мене відчуття, що в Кремлі був двійник, тому й така дистанція. Але це тільки припущення. Путін зараз панічно усього боїться. Я не знаю, як цей страх предається по вертикалі вниз, але очевидно, що цей "шабаш" вимагав від вождя активнішої участі. Кудись зникла путінська нахабність і поведінка гопника", – іронічно відмітив спікер.
Гаррі Каспаров про ганьбу Путіна: дивитись відео
Зустріч Путіна з послами: що відомо
- Дипломати вчергове зганьбили Путіна. Після своєї промови він очікував оплесків, але у залі стояла мертва тиша. Навіть після другої спроби і слів "на етом всьо", ніхто й пальцем не поворухнув. Не підтримав російського диктатора й посол невизнаної Абхазії, підкреслив Гаррі Каспаров.
- Путін загубився у датах і приписав Росії тисячолітню історію. Посли не зрозуміли про яку саме країну говорить очільник Кремля.
- Путін виглядав дуже пригніченим, адже останні події щодо ордеру Міжнародного кримінального суду далися взнаки. І, ймовірно, він буде не один у справі російського диктатора.