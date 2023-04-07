Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк. За його словами, іноземні посли продемонстрували Путіну, що він ниций і недолугий. Представники цивілізованих держав не збираються аплодувати диктатору, на чиїх руках кров сотень тисяч чи мільйонів людей.

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Путін виглядав надзвичайно пригніченим

Як зауважив Давидюк, Путін явно очікував аплодисментів від послів. Але після такого ігнорування він був дещо збентеженим та пригніченим.

Путін виглядав дуже пригнічено та пригноблено. Але, здається, саме такий вигляд мають політики, які готуються їхати в Гаагу,

– наголосив Давидюк.

Давидюк прокоментував ганьбу Путіна на зустрічі із послами: дивіться відео

Він поділився інсайдом, що насправді ордер на арешт Путіна у справі викрадення українських дітей буде не єдиним. Згодом з'являться нові ордери, які ще більше тиснутимуть на російського диктатора.

Найголовніше – українські діти посадять Путіна в тюрму. Це буде його вирок. Збройні Сили України закопають його, а діти – посадять в тюрму,

– підкреслив Давидюк.

Як Путін зганьбився на зустрічі із іноземними послами