В Париже эвакуировали людей из Эйфелевой башни: там сообщали о заминировании

Во французской столице Париже 12 августа были эвакуированы люди из Эйфелевой башни и ее окрестностей. В частности, стражи порядка получили сообщение, что это сооружение якобы кто-то заминировал.

В частности, людей начали выводить около 12 часов по местному времени. Сейчас точно неизвестно, обнаружили ли они Эйфелева башня взрывчатку, и разрешили ли туда вход посетителям.

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Людей из Эйфелевой башни эвакуировали

Во французской полиции рассказали, что начавшаяся около полудня эвакуация коснулась трех этажей башни, а также прилегающей к ней площади. На место также прибыли саперы для проверки сооружения на наличие бомбы, поэтому памятка закрыта для посещения.

В Эйфелевой башне начали эвакуацию из-за сообщения о заминировании: смотрите видео

Информацию об эвакуации также подтвердила французскому изданию Le Parisien компания Sete, занимающаяся эксплуатацией Эйфелевой башни. Там отметили, что это "обычная процедура в подобных ситуациях, которые, однако, встречаются редко".

У Эйфелевой башни также эвакуировали людей: смотрите видео

Пока что правоохранители не сообщали об обнаруженной взрывчатке. Вероятно, сообщения о заминировании могли быть фейковыми, однако стоит дождаться официальных сообщений от французской полиции.

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