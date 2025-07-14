С Келлогом говорили Сырский, Буданов и Гнатов: детали визита американского спецпредставителя

В понедельник, 14 июля, Кит Келлог прибыл в Украину. Для американской стороны провели брифинг Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, начальник Генерального штаба Андрей Гнатов и начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов.

Детали рассказал Министр обороны Украины Рустем Умеров, передает 24 Канал. Спецпредставителя Дональда Трампа проинформировали об оперативной ситуации, оценку планов противника и подготовку России к войне широкого масштаба – не только против Украины, но и против НАТО.

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Что известно о встрече с Келлогом?

Келлогу показали, как Украина действует в ответ на российскую агрессию. Кроме того, Сырский очертил первоочередные потребности украинской армии в вооружении.

Предметный и откровенный разговор был посвящен нашей общей цели – достижению устойчивого и справедливого мира,

– рассказал Умеров о встрече со спецпредставителем.

Брифинг для Келлога: смотрите фото

Первый заместитель министра обороны Сергей Боев подчеркнул – Украина готова к длительному прекращению огня. В то же время наша безопасность и защита базируется на боеспособной армии и сильном ОПК, поэтому мы сосредоточены на масштабировании собственных возможностей.

Отдельное внимание посвятили развитию совместных проектов по локализации производства вооружения в Украине и Европе. В частности, речь идет о системах ПВО и других критически важных направлениях. Некоторые из них уже реализуются, а другие – готовятся к запуску.