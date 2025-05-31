С мая Сухопутные войска публично отчитываются перед обществом о работе ТЦК: есть первые данные
- С мая Сухопутные войска публично отчитываются о работе ТЦК, чтобы противостоять российской пропаганде.
- В мае 89% инцидентов оказались фейками, 30 случаев имели реальные основания, что привело к определенным решениям.
- Командование призывает соблюдать законы и проверять источники информации, чтобы избежать участия в дискредитационных кампаниях.
Командование Сухопутных войск проинформировало, что начинает публично отчитываться перед обществом о работе ТЦК и СП. Там отметили, что перезагрузка ТЦК и СП работает.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сухопутные войска.
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Что изменится в работе ТЦК
В Сухопутных войсках уверены: только открытая отчетность, прозрачность и правда могут противостоять огромному ресурсу российской пропаганды. Россияне не жалеют ни денег, ни усилий.
Мы вместе с Оперативными командованиями "Север", "Юг", "Запад" и "Восток" будем систематизировать и обнародовать результаты проверок. Общество будет проинформировано о фактах нарушений, расследования и наказания всех, кто не придерживался своих должностных обязанностей или нарушил Закон.
В мае 89% всех инцидентов (233 случая), связанных с ТЦК, оказались неподтвержденными. Это были фейки, преувеличения, информационные манипуляции или целенаправленные вбросы в рамках вражеских ИПСО.
А вот 30 инцидентов имели под собой реальные основания. Это составило 11% от всех случаев. Их проверили и приняли решения.
Какие были приняты решения в отношении работников ТЦК:
- 4 человека отстранили от исполнения обязанностей;
- 2 человека уволили с должностей;
- 11 привлекли к дисциплинарной ответственности;
- 27 служебных расследований продолжаются.
Следует сказать, что по отдельным инцидентам может проводиться несколько расследований.
В командовании Сухопутных войск подчеркнули: требуют от своих подчиненных строго соблюдать законы Украины. А также всесторонне способствовать, чтобы каждый нарушитель получил справедливое наказание. Граждан и медиа просят проверять источники информации, "чтобы не стать частью кампании России по дискредитации мобилизационного процесса в Украине".