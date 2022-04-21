С начала войны Зеленский принял лидеров 9 государств и выступил перед более чем 20 парламентами
Источник:Офис Президента
С начала полномасштабной войны России с Украиной президент Владимир Зеленский 26 раз выступил перед парламентами стран мира, а также международными организациями.
Андрей Сибига – заместитель руководителя Офиса Президента – также рассказал, что за это время Зеленский принял в Киеве лидеров 9 стран. Каждая эта встреча приводила к положительным результатам усиления обороноспособности Украины.
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За время полномасштабной войны Владимир Зеленский провел 294 сеанса видеосвязи и более 230 телефонных разговоров с лидерами и руководителями правительств иностранных государств,
– подчеркнул Сибига.
В частности, 21 апреля украинский лидер выступил перед парламентом Португалии. Зеленский рассказал о зверствах, которые творят россияне в Украине. Кроме того, президент призвал предоставить Украине танки "Леопард" и ракеты "Гарпун".
Также украинский лидер выступил перед Всемирным банком. Зеленский презентовал 5 шагов, в которых Украина сейчас нуждается.
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