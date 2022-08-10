Там ежесуточно взлетали самолеты, которые атаковали наши города – Воздушные силы о взрыве в Новофедоровке
На аэродроме в крымской Новофедоровке россияне держали самолеты, ежедневно обстреливавшие украинские города. Речь, в частности, об атаках на Юг.
Жители Сакского района в оккупированном Крыму сообщили о том, что стали свидетелями мощного взрыва на аэродроме . россияне придумали версию, что это "сдетонировали боеприпасы". Известно, что в результате взрыва россия потеряла авиационную технику.
На аэродроме Россия держала много самолетов. В частности, Су-30см, Су-24 и т.д. Об этом сообщил спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала "Рада" 10 августа, сообщает 24 канал.
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Самолеты с аэродрома в Новофедоровке атаковали украинские города
С этого аэродрома постоянно взлетали самолеты кафиров. Они находятся в небе Украины практически круглосуточно. Они патрулируют в Черном море, не долетая до острова Змеиного,
– рассказал Юрий Игнат.
Спикер командования Воздушных сил заявил, что аэродром использовался для бомбардировки Юга Украины. Самолеты, взлетавшие из Крыма, были носителями ракет и атаковали мирные населенные пункты.
За сутки 9 августа ВСУ уничтожили 9 российских самолетов
За прошедшие сутки защитники Украины уничтожили много вражеской техники, в том числе и 9 самолетов . Кроме того, они ликвидировали еще 160 кафиров. Общие потери врага составляют:
- 42800 русских солдат.
- танков – 1832 (+5) единиц;
- боевых бронированных машин – 4076 (+10) единиц;
- артиллерийских систем – 971 (+7) единиц;
- РСЗО – 261 (+0) единиц;
- средства ПВО – 133 (+0) единиц;
- самолетов – 232 (+9) единиц;
- вертолетов – 193 (+0) единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 766 (+9),
- крылатые ракеты – 185 (+0),
- корабли/катера – 15 (+0) единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 3005 (+7) единиц;
- специальная техника – 89 (+2).