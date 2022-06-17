С родственников требуют выкупы: россияне массово похищают людей в Херсонской области

Российские захватчики продолжают совершать зверства на временно оккупированных территориях Украины. Так в Херсонской области они массово похищают местное население.

Об этом 24 каналу сообщила корреспондентка Херсонской области. Она подчеркнула, что судьба многих похищенных местных жителей до сих пор неизвестна.

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Похищают из блокпостов

По словам журналистки, часто местные российские изверги похищают прямо из блокпостов. Она отметила, что их могут привлекать к укреплению оборонных позиций врага, бросают в изоляторы, или вывозят в Крым или Россию только за то, что человек им чем-то не понравился.

К сожалению, для Херсона это уже привычная вещь. Забирают людей прямо из блокпостов и вывозят в неизвестном направлении. Украли уже несколько фермеров, богатых людей, бизнесменов. Их истязают, требуют выкупы у родственников,

– заявила корреспондентка.

Она рассказала, что недавно на блокпоста под Херсоном близ Антоновского моста российские кафиры долго обыскивали супругов фермеров. Они не нашли у них ничего подозрительного, однако мужчину забрали.

Огромные масштабы преступлений

Как она объяснила, у родственников есть два пути найти, где находится человек. Им нужно обратиться в так называемую оккупационную "военную комендатуру", и, возможно, родственник найдется. Или искать где-нибудь в застенках, а, найдя, надеяться, что его оттуда выпустят живым.

Когда освободят Херсонщину, здесь вылезет что-то похожее на Бучу и Мариуполь. Так думают херсонские журналисты, и мы, к сожалению, не считаем, что преувеличиваем,

– заметила корреспондентка.

Она сообщила, что в Херсоне ходят слухи о бывшем изоляторе временного содержания, который расположен в районе Херсонского хлопкового комбината. Согласно им в этом месте русские изверги пытают и убивают гражданских, а затем закапывают тела в ров.

"Конечно, что проверить сейчас это невозможно, но когда Херсон освободят, у нас все "вылезет". Можем ожидать больших масштабов преступлений", - отметила журналистка.

О пропавших ничего неизвестно

Она подчеркнула, что с начала полномасштабного российского вторжения в Херсонской области исчезло очень много людей. В то же время о них никому ничего неизвестно – находятся в плену, или их уже выпустили, или привлекли к каким-то работам.

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"Исчез человек и все. Родственники и активисты взывают, а этих людей так и не вернули. Есть опасения, что их убили, или они где-то в застенках Крыма или России", - отметила журналистка.

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