С России не снимут санкции, пока Кремль не подпишет мирный договор на условиях Украины, – Шольц

Страны Запада наложили беспрецедентные санкции на Россию из-за военного вторжения в Украину. Снятие санкций Кремлю не следует ожидать, пока не будет подписано мирное соглашение на условиях Украины.

Шольц заявил, что Путину не удастся навязать условия мира

Соответствующее заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц в эфире канала ZDF. Шольц, пока отказывающийся от визита в Киев, заявил, что Владимир Путин просчитался, когда планировал захватить Украину.

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Как сказал Шольц, Путин не думал, что Украина будет оказывать такое мощное сопротивление. Хотя в Германии, как рассказал украинский посол Андрей Мельник, тоже скептически относились к шансам ВСУ остановить российского агрессора.

Немецкий канцлер подчеркнул, что Путин не ожидал длительной поддержки Запада. На фоне новых жестких санкций ЕС против России, которые должны включать эмбарго на нефть, Шольц предупредил Кремль, что ограничения с Кремля не будут сняты, пока не будет подписано мирное соглашение.

Он отметил, что Путину не удастся навязать свои условия мира. Как известно, Кремль объявил так называемую "спецоперацию" в Украине, в рамках которой якобы проводит "денацификацию" и "демилитаризацию" Украины. Кроме того, российская армия хочет выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей Украины.

Он не думал, что мы будем поддерживать ее так долго… Мы не будем снимать санкции, пока он не достигнет соглашения с Украиной. И он не добьется этого, навязывая условия мира,

– сказал немецкий лидер.

Президент Владимир Зеленский, комментируя переговоры, отмечал, что Украина не готова к диалогу, когда российская сторона ставит ультиматумы. Он заявлял, что Киев выйдет из переговоров, если россияне проведут "референдум" в Херсонской области и уничтожат гражданских в Мариуполе.

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В конце апреля украинская сторона на переговорах в Стамбуле передала свои предложения России. Среди них были и вопросы аннексированного Крыма. По данным СМИ, Украина предлагает Кремлю в течение 15 лет вести переговоры о статусе полуострова.

В своем интервью Шольц заявил, что Германия не примет аннексию Крыма Россией. "Это было нарушением международного права", – сказал он.

Германия увеличила поддержку Украины

Если в начале полномасштабного вторжения России в Германию звучали обвинения, что она тормозит санкции против России и не помогает Украине, то теперь ситуация несколько изменилась.

28 апреля немецкий Бундестаг одобрил предоставление Украине тяжелого вооружения. После этого канцлер Германии заявил, что Германия продолжит курс на военную поддержку Киева.

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Отдельно следует упомянуть, что на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии состоялась встреча международной Консультативной группы по поддержке Украины с участием министров обороны более 40 стран.

В конце концов, в Германии поддержали эмбарго на российскую нефть.

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