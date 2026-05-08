С российской стороны даже имитационной попытки прекратить огонь на фронте не было, – Зеленский

Несмотря на официальное объявление Россией "перемирия", ситуация на фронте и в небе над Украиной свидетельствует о совершенно противоположной ситуации. Постоянные обстрелы показывают истинные намерения страны-агрессора.

С ее стороны не было даже попыток прекратить боевые действия. Об этом утром 8 мая проинформировал Владимир Зеленский.

Как президент прокомментировал нарушение Россией "перемирия"?

По словам главы государства, ночью оккупанты продолжили атаки на украинские позиции. Так, по состоянию на 7 утра было зафиксировано уже более 140 обстрелов позиций на фронте.

Кроме того, говорится и о фиксации 10 случаев проведения штурмовых действий, больше всего – на Славянском направлении. Также было совершено более 850 атак с помощью различных типов беспилотников, в том числе FPV, "Ланцет" и других типов ударных дронов. Вместе с тем, в прифронтовых районах постоянно фиксировалась активность разведывательных БПЛА в воздухе.

Все это четко свидетельствует о том, что с российской стороны даже имитационной попытки прекратить огонь на фронте не было,

– подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что, как и по итогам предыдущих суток, Украина будет реагировать зеркально на действия противника. Силы обороны продолжат защищать свои позиции и гражданское население.

Президент также подчеркнул, что Россия должна прекратить войну, прогресс в направлении мира станет заметным для всех, когда он реально начнется.

Какие заявления звучали из России?

Вечером 7 мая страна-агрессор заявила о так называемом перемирии с 00:00 8 мая по 10 мая и пообещала временное прекращение боевых действий. В то же время российское Минобороны пригрозило массированными ракетными ударами по Киеву в случае, если Украина якобы нарушит эти условия.

Не прекращают свою "работу" и пропагандистские медиа, в частности Ольга Скабеева. На РосТВ озвучивали возможные цели для ударов по Киеву в случае "провокаций" во время парада в Москве. Среди них упоминались правительственный квартал, Верховная Рада, а также здания иностранных дипломатических миссий – посольств США, Великобритании, Германии и других государств.

Кроме того, российские заявления содержали широкий спектр угроз – от массированных ракетных атак и применения новых видов вооружения до даже ядерного удара. Такие заявления, по оценкам специалистов, носят, прежде всего, запугивающий характер и направлены на недопущение срыва российских праздничных мероприятий 9 мая.

В то же время эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ижак считает, что реальное применение ядерного оружия Россией маловероятно. По его мнению, для такого шага нужны либо крайнее отчаяние, либо политический "импульс", которого пока нет. Кроме того, решение о применении ядерного оружия принимается узким кругом лиц, не готовых брать на себя столь высокие риски.

Каким для Москвы может быть 9 мая?

Накануне парада 9 мая у Кремля возникли проблемы с безопасностью из-за атак украинских дронов, которые способны достигать Москвы. Президент Украины Владимир Зеленский также призвал иностранных лидеров воздержаться от поездок в Москву в этот день.

Со своей стороны майор ВСУ и политолог Андрей Ткачук в эфире 24 Канала заявил, что Россия нарушила объявленное Украиной перемирие с 6 мая, поэтому, по его мнению, Украина имеет моральное право наносить удары по России 8 – 9 мая.