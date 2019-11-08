С человека превращаюсь в какой-то организм, – Зеленский о трудностях президентства
Владимир Зеленский пожаловался, что президентство дается ему нелегко: забирает все силы, отдаляет от семьи и вообще является очень сложной профессией. Привыкнуть к такой работе трудно.
Об этом Зеленский рассказал в новом интервью "Откровенно с президентом". Соответствующее видео на фейсбук-странице обнародовал Офис Президента.
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К этой работе привыкнуть невозможно. Люди же как говорят: "К хорошему быстро привыкаешь". А это – реальная жизнь, очень сложная профессия, забирает все силы, время, иногда и желания,
– посетовал глава государства.
Он отметил: часто к концу дня чувствует себя совсем изможденным и забывает даже какие обещания он давал семьи.
Ты просто вечером с человека превращаешься в какой-то такой организм. И он не хочет ни думать, ни говорить. Даже не понимает, о чем говорит семья. Это утомительно и для семьи – когда не помнишь о чем с ней договаривался,
– подчеркнул президент.
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О чем еще в новом интервью рассказывал Зеленский?
- О нормандском формате . Украинский лидер считает, что встречи и диалог стран-участниц надо восстановить, поскольку со времени последней встречи в 2016 году на Донбассе погибли сотни людей.
- О фракции "Слуги народа" в парламенте. Зеленский вспомнил и скандальные смс-переписки депутатов, и рассказал о внутрипартийной дисциплине.
- О плюсах и минусах "самого молодого в истории" Кабмина. Зеленский говорит: он не коррумпирован, а результаты его работы хочет оценить уже в конце года.
- О разведения войск на Донбассе и 100-процентную безопасность в Станице Луганской и Золотом.