С человека превращаюсь в какой-то организм, – Зеленский о трудностях президентства

Владимир Зеленский пожаловался, что президентство дается ему нелегко: забирает все силы, отдаляет от семьи и вообще является очень сложной профессией. Привыкнуть к такой работе трудно.

Об этом Зеленский рассказал в новом интервью "Откровенно с президентом". Соответствующее видео на фейсбук-странице обнародовал Офис Президента.

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К этой работе привыкнуть невозможно. Люди же как говорят: "К хорошему быстро привыкаешь". А это – реальная жизнь, очень сложная профессия, забирает все силы, время, иногда и желания,

– посетовал глава государства.

Он отметил: часто к концу дня чувствует себя совсем изможденным и забывает даже какие обещания он давал семьи.

Ты просто вечером с человека превращаешься в какой-то такой организм. И он не хочет ни думать, ни говорить. Даже не понимает, о чем говорит семья. Это утомительно и для семьи – когда не помнишь о чем с ней договаривался,

– подчеркнул президент.

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